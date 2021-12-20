تكثيف لجان التفتيش على المنشآت السياحية تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

كشف هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن المنشآت تشهد حاليا تكثيفًا من قبل لجان التفتيش بوزارة السياحة والآثار، وذلك بالتزامن مع أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة.

وأوضح “وهبة”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجان تعمل بشكل يومي ومفاجئ على المنشآت السياحية بكافة المحافظات؛ للتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات الصحية والإجراءت الوقائية والاحترازية المتبعة ضد تداعيات جائحة فيروس كورونا، كما يتم التفتيش من قبل اللجان على سلامة وجودة الغذاء والالتزام بمستوى جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المنشآت السياحية.

وأضاف “وهبة” أن تكثيف عمل لجان وزارة السياحة والآثار يأتى في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به لرفع مكانتها التنافسية في مصاف دول السياحية في العالم، لافتا إلى أن المنشآت السياحية تبدى تعاونًا كبيرًا مع حملات التفتيش من قبل الوزارة، فكافة الأطراف حريصة على الارتقاء بمستوى الجودة والخدمات، الأمر الذى سيصب فى صالح قطاع السياحة ككل، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معاقبة المنشآت المخالفة لضوابط وزارة السياحة والآثار.

وأوفدت وزارة السياحة والآثار مؤخرا عددًا من لجان التفتيش للمرور على ١٦٠ منشأة سياحية (مطاعم وكافتيريات) بمحافظات كل من القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والأقصر، وأسفرت هذه الحملات عن مخالفات لضوابط التشغيل المقرر وقد تم اتخاذ إجراءات بالغلق الإدارى ضد المخالفين.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجًا تدريبيًا خاصًا بتدريب العاملين بالقطاع السياحي في مجال صحة وسلامة الغذاء "HACCP"، ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار القرار الوزاري الصادر مؤخرًا لتنظيم منظومة التدريب بالمنشآت الفندقية والسياحية والتزامها بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي وتطوير مهاراته وقدراته مما يساهم في الحفاظ على سمعة مصر السياحية.