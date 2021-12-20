الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تكثيف لجان التفتيش على المنشآت السياحية تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

كشف هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن المنشآت تشهد حاليا تكثيفًا من قبل لجان التفتيش بوزارة السياحة والآثار، وذلك بالتزامن مع أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة.

وأوضح “وهبة”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجان  تعمل بشكل يومي ومفاجئ على المنشآت السياحية بكافة المحافظات؛ للتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات الصحية والإجراءت الوقائية والاحترازية المتبعة ضد تداعيات جائحة فيروس كورونا، كما يتم التفتيش من قبل اللجان على سلامة وجودة الغذاء والالتزام بمستوى جودة الخدمات المقدمة  لنزلاء المنشآت السياحية.

وأضاف “وهبة” أن تكثيف عمل لجان وزارة السياحة والآثار يأتى في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به لرفع مكانتها التنافسية في مصاف دول السياحية في العالم، لافتا إلى أن المنشآت السياحية تبدى تعاونًا كبيرًا مع حملات التفتيش من قبل الوزارة، فكافة الأطراف حريصة على الارتقاء بمستوى الجودة والخدمات، الأمر الذى سيصب فى صالح قطاع السياحة ككل، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معاقبة المنشآت المخالفة لضوابط وزارة السياحة والآثار.

وأوفدت وزارة السياحة والآثار مؤخرا عددًا من لجان التفتيش للمرور على ١٦٠ منشأة سياحية (مطاعم وكافتيريات) بمحافظات كل من القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والأقصر، وأسفرت هذه الحملات عن مخالفات لضوابط التشغيل المقرر وقد تم اتخاذ إجراءات بالغلق الإدارى ضد المخالفين.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجًا تدريبيًا خاصًا بتدريب العاملين بالقطاع السياحي في مجال صحة وسلامة الغذاء "HACCP"، ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار القرار الوزاري الصادر مؤخرًا لتنظيم منظومة التدريب بالمنشآت الفندقية والسياحية والتزامها بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي وتطوير مهاراته وقدراته مما يساهم في الحفاظ على سمعة مصر السياحية.

لجان وزارة السياحة والاثار المنشآت السياحية جائحة فيروس كورونا اعياد الميلاد احتفالات رأس السنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصحة: 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

العراق: مقتل عنصرين لتنظيم «داعش» بضربة جوية بمحافظة ديالى

اليمن: مقتل 7 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعز

بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات