الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (صور)

الأمطار بالإسكندرية
الأمطار بالإسكندرية

اجتاحت محافظة الإسكندرية أمطارا غزيرة على مدار ساعات دون توقف في عدة مناطق، ازدادت شدتها منذ قليل مع استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

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الأمطار بالإسكندرية

رفع حالة الطوارئ والاستنفار

وأعلنت محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي حالة الاستنفار والاستعداد القصوى لمواجهة تراكمات مياه الأمطار التي تنتج عن الأمطار المتواصلة، حيث يواجه عمال ورجال الصرف الصحي تداعيات النوة والأمطار الشديدة وشفط وسحب المياه من الشوارع والميادين.

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الأمطار بالإسكندرية

من جانبه، حذر اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، من حالة الاضطراب الجوي اليوم الأحد، وغدًا الإثنين، حيث يزيد نشاط الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير، ووجه العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

الأمطار بالإسكندرية
الأمطار بالإسكندرية
الأمطار بالإسكندرية
الأمطار بالإسكندرية
أمطار متواصلة محافظة الاسكندرية الرياح تراكمات مياة الامطار تداعيات النوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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