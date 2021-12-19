سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (صور)

اجتاحت محافظة الإسكندرية أمطارا غزيرة على مدار ساعات دون توقف في عدة مناطق، ازدادت شدتها منذ قليل مع استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

الأمطار بالإسكندرية

رفع حالة الطوارئ والاستنفار

وأعلنت محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي حالة الاستنفار والاستعداد القصوى لمواجهة تراكمات مياه الأمطار التي تنتج عن الأمطار المتواصلة، حيث يواجه عمال ورجال الصرف الصحي تداعيات النوة والأمطار الشديدة وشفط وسحب المياه من الشوارع والميادين.

الأمطار بالإسكندرية

من جانبه، حذر اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، من حالة الاضطراب الجوي اليوم الأحد، وغدًا الإثنين، حيث يزيد نشاط الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير، ووجه العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

الأمطار بالإسكندرية