«الرياضة» تدشن لجنة المرأة باتحاد شباب العمال لأول مرة

شهد مركز التعليم المدني بالجزيرة تدشين لجنة المرأة بالاتحاد العام لشباب العمال، وسط حضور نسائي كبير.

وحضر تدشين لجنة المرأة بالاتحاد بحضور اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد السابق، واللواء أحمد زغلول نائب رئيس جهاز المخابرات السابق، وبحضور النائب مايسة عطوة عضو لجنة التضامن، بحضور النائب نافع عبدالهادي رئيس لجنة الشكاوي، والنائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، والدكتورة سحر عبدالقوي عميد كلية الحقوق بالمنوفية ممثلة من المجلس القومي للمرأة.

وقال عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال خلال حفل التدشين، إن تدشين اللجنة الجديدة يأتي تدعيما للعمل المجتمعى للسيدات علي مستوى محافظات الجمهورية وتدعيم أنشطة خاصة بالمرأة بوجه عام، حيث شاركنا في العديد من الفعاليات خلال الفترة الماضية، وتنظيم العديد من الندوات الثقافية والاجتماعية والصحية للمرأة، والتأكيد على دورها الفعال بالمجتمع، وتم تنظيم العديد من الأنشطة.

وشهد المؤتمر العديد من الفقرات الترفيهية، مثل فرقة المزمار الصعيدي، والعديد من الأغاني الصعيدية التي تم تأديتها بفرقة المزمار الصعيدي.

لجنة المرأة باتحاد شباب العمال



بدأ المؤتمر، بالسلام الجمهوري، ثم سماع آيات من القرآن الكريم، وكلمة ترحيبية من عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد، والذي قدم فيها الترحاب لجميع الحضور وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية ورجال المجتمع المدني ولفيف من الشباب ورجال الإعلام.

لجنة المرأة باتحاد شباب العمال

تطرق المؤتمر، لعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الاتحاد وأيضا فقرات فنية من تراثنا المصري وتقديم باقة من ألمع الاغاني الوطنية والشعبية وفريق التنورة والصعيدي، ثم فقرة تمثيلية عن حال المجتمع حاليا، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن تسليط الضوء لسيدات الاتحاد وعرض مجهوداتهم المبذولة في ترقية الاتحاد.