الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«المترو» تؤكد الاستعداد للتعامل الفوري مع أي عطل بسبب الطقس السيئ

المترو
المترو

أكدت مصادر في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، الاستعداد للتعامل الفوري مع أي عطل بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وقالت المصادر فى تصريح لـ"الدستور"، إن فرق الطوارئ سوف تتعامل بشكل سريع مع أى عطل في القطارات أثناء مسيرها مع هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة غدا الأحد. 

وتابعت المصادر، إنه سيتم خفض سرعة القطارات فى المحطات السطحية الموجودة فى الخطين الأول والثاني منعا لحدوث أي مشاكل فنية.

وأشارت المصادر إلى أن سيتم الدفع بمزيد من القطارات في حال تعطل أى من القطارات حتي لا تتأثر الحركة داخل الخطين.

المترو بقطارات وتقليل السرعه للتعامل استعدادات سوء الاحوال الجوية غدا

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