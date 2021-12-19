الإفتاء: الدعاء للميت وسط أهل الدين وتقديم الطعام جائز بشرط

ورد سؤال لدار الإفتاء على البث المباشر الذي تجريه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقول: «عندنا عادة في القرية التي نسكن فيها وهي أن أسرة الشخص المتوفى تقوم بعمل ليلة وتجمع بها علماء الدين وأهل الثقة من الأئمة والخطباء وأهل الدين والأقارب ويجلسون يقومون بالدعاء ويحيون الليلة بالدعاء للميت والمسلمين، وخلال هذه الليلة يتم تقديم المشاريب الساخنة والطعام للحاضرين، فهل هذه الأمور جائزة في الشرع أم من البدع؟».

من جانبها، أجابت الدار قائلة إنه لا مانع شرعًا من إقامة مثل هذه الليلة وتقديم الطعام للمجتمعين من الذين يقومون بالدعاء للميت وسائر المسلمين الأحياء والأموات.

واستدلت الإفتاء بما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم خرج في جنازةٍ، فلَمَّا رجع استقبله داعي امرأته أي الميت، فجاء، وَجِيء بالطعام، فوضعَ يدَهُ، ثم وضعَ القوم فأكَلُوا، ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يلوك اللقمةَ في فِيهِ".. رواه أحمد وأبو داود.

وأضافت الإفتاء أن إقامة هذه الليلة ولكن يشترط ألا يكون في ذلك تجديد للأحزان، وألا يكون من مال القُصَّر.