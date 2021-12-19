الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعمار ليبيا.. حصاد أنشطة القوى العاملة اليوم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهدت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، حيث ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية “المصرية - الليبية” بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة، وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
https://www.dostor.org/3659762

ومن جانبه قدم علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشددًا على أن هذا  الكرم المعهود من الشعب المصري بأكمله، مشيراً أن لقاء اليوم بشأن التنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة إعادة إعمارها، هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات التى تم بذلها من كلا الطرفين في الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، منوهاً إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي.
https://www.dostor.org/3659775

وأعلن وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 482 شابًا، منهم 3 من ذوي الهمم في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلون بها 1137 شابًا، كما تم استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 107 فرص عمل. 

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 247 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 102 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضرًا، وعمل 12 حملة تفتيشية، وبحث 3 شكاوى عمالية، وتم عقد ندوة توعية بالمجلس القومي للسكان بدمياط.
https://www.dostor.org/3659785

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط

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وائل لطفي

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