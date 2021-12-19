الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

محمد أبو بكر: 4 آيات للحماية من الحسد والعين صباحًا ومساءًا

محمد أبو بكر
محمد أبو بكر

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك أربع آيات في كتاب الله يحفظوا المسلم من العين والحسد والحقد، فإذا قرأها في الصباح يحفظك الله من كل شر وسوء ومن كل ساحر أو حاقد حتى المساء، وإذا قرأها في المساء تستمر الحماية حتى الصباح.

وأضاف أبو بكر في مقطع فيديو نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن هذه الآيات سهلة وبسيطة وميسرة وأي شخص يستطيع أن يحفظهم، وأن الآيات هى: آية الكرسي، وأول ثلاث آيات من سورة غافر، وتابع: والآيات هم: (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير)، أوائل سورة غافر.

وأشار “أبو بكر” إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك ضمان أن الذي يقرأها صباحًا أو مساءًا لن يرى مكروهًا.

واستدل الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف بما جاء في السنة النبوية، أنه جاء في حديث آخر أن النبي عليه السلام قال:" أن الذي يقرأ هذه الآيات عصم من كل سوء" أي لم يصبه أي أنواع السوء، سواء سوء صادر من الجن أو البشر، فالله سوف يحميك ويحفظك بهذه الآيات، ونوه بأن هناك العديد من الأحاديث الأخرى التي وردت في فضل هذه الآيات الأربع.

ويشار إلى أن الشيخ محمد أبو بكر، يقوم بنشر أدعية وأحاديث نبوية تحث الناس على التعلق بأمور دينهم، كما ينقل مجربات الأولياء الصالحين للمتابعين حتى يستفيدوا منها، على هيئة مقاطع فيديو مصورة.

الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف أربع آيات كتاب الله الصباح المساء سورة محمد

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