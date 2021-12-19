الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

على خطى التطوير.. «المصريين الأحرار» بالسويس يناقش التحول الرقمي للدولة المصرية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظّم حزب المصريين الأحرار بأمانة محافظة محافظة السويس ندوة توعوية بشأن «التحول الرقمي للدولة المصرية»، حاضرها الدكتور عبدالهادى النجار أستاذ التنمية البشرية والمستدامة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالحزب بالسويس، وأدارها سماح مهدى أمينة المرأة بالأمانة.

وجاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين عام الحزب بالمحافظة.

ورحب عادل فاضل أمين الحزب بالسويس بالحضور والمشاركين في الندوة عبر تطبيق زووم وعلي رأسهم  الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام للحزب، والكاتب الصحفى ريمون ناجى عضو المكتب السياسي، وقيادات للحزب عبر تطبيق زووم، واهتمامهم بالتقدم والرقي من أجل حياة كريمة في كل التخصصات والصناعات والمؤسسات والمجالات بالدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية والتي بدأت بالفعل.

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حزب المصريين الأحرار


وأكد أن التحول الرقمى لم يعد اختيارًا، وبات ضرورة ملحة وفقًا للتغيرات العامة، ولذا نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على رؤيتة الثاقبة للمكان والزمان والسابقة والتي بدأت بخطوة التحول الرقمى من 2016، وبحاجة إلى تعميمها فى جميع مجالات الحياة.


كما تحدث الدكتور عبدالهادى النجار عن أهمية وضرورة التعريف والتوعية المجتمعية بالمنظومة الرقمية للدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية لمواكبة التطور العلمي والإلكتروني والتكنولوجي الرقمي، قائلًا: إننا بصدد عصر السموات المفتوحة وانفتاح العالم على التحول الرقمى نوع من الفكر الإبداعى ويسهم في تمكين تقنى وتحسين الكفاءة وتقليل الأنفاق للدول وللمجتمعات وللمواطن.

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حزب المصريين الأحرار


كما عرض مسئول لجنة التنمية المستدامة بالسويس أهم المحاور الرئيسية للتحول الرقمى بطريقة سلسة وخلص الأمر فى صوره تحليله لكلمة«التحول الرقمي» من خلال حروفها وبدأ بحرف الألف دلالة على القيادة الاستثنائية والاستباقية باحترافية، وحرف اللام، لا بديل عن التغيير والتحول الرقمي، وحرف التاء تعني تسخير تكنولوجيا وتفرد وتألق "تسونامي التقدم التكنولوجى"، والحاء حماية وأمان فى ظل جائحة كورونا، وحرف الواو تهدف إلى وصل واتصال وتسويق وثورة عالمية في التجارة الرقمية.

وحرف اللام أيضًا من كلمة التحول الرقمي، تعني ليس هناك وقت للتأخر فى أنحاء القرار، ولا يوجد مكان للمتكاسلين والمنافسة شرسة، والألف إبداع وابتكار واهتمام بجودة حياة المواطن.

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حزب المصريين الأحرار


واللام، لا الروتين لا للرشوة ولا للفساد الإداري، والراء رؤية كلنا نعلم بها تتحقق وتفوق توقعاتنا، والقاف قُل للورق وللزمكان، وداعًا، والميم من لا يتغير من الممكن أن يفنى، ومن لا يتعلم يتألم، وآخر حروفها الياء يُسر ويقين قوى لتحقيق النتائج بكفاءة وفاعلية.

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حزب المصريين الأحرار


وفي ختام الندوة، تقدم الأمين العام للحزب بالسويس بالشكر لجميع الضيوف والحضور، وتم وتوزيع الشهادات على جميع الحاضرين وجاهي بالمقر، مؤكدًا أنه سوف يتم إرسال شهادة المتابعين للبث المباشر.

حزب المصريين الأحرار محافظة السويس التحول الرقمى للدولة المصرية أستاذ التنمية البشرية التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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على خطى التطوير.. «المصريين الأحرار» بالسويس يناقش التحول الرقمي للدولة المصرية

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