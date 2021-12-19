الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأمير هاري وميجان يحتفلان بالكريسماس بطريقتهما الخاصة

هاري وميجان
هاري وميجان

احتفل دوق ودوقة ساسكس بموكب عيد الميلاد الجديد في منطقتهما وهو أول موكب سنوي للسيارات في مونتيسيتو بالقرب من سانتا باربرا، كاليفورنيا، وكان تحت شعار هوليداي ماجيك، وفقًا لمجلة مونتيسيتو جورنال. 

ووفقًا للمجلة، يعد هاري وميجان أول من شارع في المسيرة التي تضمنت سيارات مضاءة بألوان زاهية ومزينة بالأكاليل والزينة وأكاليل الزهور، كما شارك سانتا كلوز في توزيع الحلوى من شاحنة مليئة بنجوم عيد الميلاد، في أجواء احتفالية مبهجة.

وشهدت حياة الزوجان مؤخرًا الكثير من الخطط، خاصة بعد تخليهم عن مهامهم الملكية، وانتقالهم إلى منزلهما في مونتيسيتو، مع ابنهما أرشي في يوليو 2020، واستقبلوا منذ ذلك الحين ابنتهما ليليبيت "ليلي" ديانا، حيث كانت قد فكرت ميجان مؤخرًا في انتقال العائلة من المملكة المتحدة إلى كاليفورنيا خلال ظهورها في برنامج The Ellen DeGeneres Show في نوفمبر.

وعندما سُئلت الدوقة عن شعور زوجها تجاه منزلهم، قالت: "إنه يحب ذلك، انتقلنا إلى هنا أثناء الإغلاق، لذلك تمكنا للتو من قضاء الكثير من الوقت في المنزل و إنشاء منزلنا، لكنني أعتقد أنه مجرد أسلوب حياة والطقس رائع.. لكننا سعداء فقط".

كما شاركت كيف تقضي الأسرة عطلة عيد الشكر هذا العام التي جاءت بعد المقابلة، قالت الدوقة:“أحب الطبخ.. سنعود إلى المنزل ونسترخي نوعًا ما ونستقر فيه.. إنه عيد الشكر الثاني لنا في المنزل في كاليفورنيا، لذلك سيكون رائعًا”.

وفي هذا العام أعلن دوق ودوقة ساسكس عن ولادة ابنتهما ليليبت (ليلي) ديانا مونتباتن وندسور، وجاء الاسم الأوسط للفتاة الصغيرة لتكريم لوالدة الأمير هاري الراحلة الأميرة ديانا.

وأسعدت التكريمات التي تم اختيارها لاسم الطفلة ليلي المعجبين الملكيين في جميع أنحاء العالم، وخاصة اللمسة الشخصية لاستخدام لقب عائلة الملكة.

الأمير هاري ميجان ميركل الكريسماس كاليفورنيا الزهور

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