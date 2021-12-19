«صناعة النواب» تطالب بخريطة صناعية وقاعدة بيانات باحتياجات السوق

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك حرصًا من قبل القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة، واللجنة حريصة على متابعة كل التوصيات والملف عن قرب، من أجل ترجمة هذا الاهتمام من قبل القيادة السياسية فى صورة قرارات على الأرض.

وتابع: «مينفعش فى بلد زى مصر لا يوجد بها خريطة صناعية، المفروض أن يكون هناك دور للدولة يتمثل فى قاعدة بيانات دقيقة بكل الصناعات الموجودة على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك دراسة تتمثل فى الاحتياجات وتكلفته ومراعاة احتياج السوق».

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية.

وقال «محمود» إن الارتقاء والنهوض بالصناعة يستلزم إعادة النظر فى جميع القوانين التى تخص القطاع، لافتًا إلى تعديل بعض القوانين الخاصة بالصناعة أكثر من 32 مرة، بالإضافة إلى أن هناك محاولة جادة من اللجنة لفض الاشتباك والتداخل بين الوزارات حتى ننهض بالصناعة، من أجل اقتصاد وطنى قوى، مؤكدًا أن هناك دراسة جادة باللجنة لفض التشابك.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أنه متفائل رغم بعض المعوقات والمشكلات التى يعرضها المصنعون، بسبب وجود إرادة سياسية حريصة على الارتقاء بالصناعة، موضحًا أنه سيكون هناك خطوات جادة فى هذا الأمر.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، النائب شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار، والنائبة نيفين الكاتب، والنائب محمد حمدى موسى، عادل النجار، والنائب خالد كمالي.