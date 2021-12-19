الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مخدرات الكريسماس» فى قبضة الشرطة.. بضاعة بـ36 مليون جنيه

مخدرات
مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي  للتصدي لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بالتزامن مع احتفالات المصريين بأعياد الكريسماس والعام الجديد.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط شحنات مخدرات كانت مجهزة للترويج  قبل رأس السنة، بلغت قيمتها المالية 36 مليون جنيه. 

وأسفرت جهود الحملات فى مجال مكافحة المخدرات، خلال أسبوع، عن ضبط 1779 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1971 متهماً بحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت 287٫813 كيلوجرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 134٫140 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 34٫289 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 20٫561 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 6٫45 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 998 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 420 جراما، و40٫616 ألف قرص مؤثر و14٫489 ألف قرص ترامادول مخدر و6657 قرص كبتاجون و2864 قرص إكستاسي "الخبوط".

كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات بها بقرابة 16 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 36,000,000 جنيه.

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات احتفالات الكريسماس قطاع الأمن المركزي أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية

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