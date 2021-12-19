العثور على منصات إطلاق صواريخ فى شارع فلسطين ببغداد

أعلنت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الأحد، العثور على منصات إطلاق صواريخ في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة امنية عثرت على منصات إطلاق صواريخ في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد".

جاء ذلك عقب سقوط عدة صواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تستضيف منشآت التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة وكذلك السفارة الأمريكية. وبحسب ما ورد أُسقطت الصواريخ بواسطة أنظمة دفاع أميركية مركّبة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية عراقية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

ويُزعم أن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر اللحظة التي اعترضت فيها أنظمة الدفاع الجوي المقذوفات، وسارعت للرد على التهديد.

يأتي الهجوم الصاروخي الجديد مع اقتراب الموعد النهائي في 31 ديسمبر للقوات القتالية الأمريكية للانسحاب من البلاد. الشهر الماضي بغداد رفض أنه سيسمح للقوات الغربية بالبقاء لفترة أطول، رافضًا التكهنات الخاصة بتمديد الموعد النهائي “غير دقيق”

عند انتهاء المهمة القتالية، ستتحول قوات التحالف المتبقية إلى التدريب وتقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية.

وفي سياق متصل، كانت قد اعلنت قيادة عمليات بغداد بالعراق، السبت، القبض على إرهابيين اثنين خلال عمليات بحث وتفتيش في العاصمة /بغداد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "قطاعات فرقة 11 مشاة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة (4) إرهاب".



وأضاف البيان أن "قوة اللواء السادس فرقة الثانية شرطة اتحادية، بالتنسيق مع قوة من استخبارات اللواء، تمكنت من القبض على مطلوب وفق المادة (4) إرهاب وذلك بعد تنفيذ عملية تفتيش ضمن منطقة حي الفرات غربي بغداد".



وأشار إلى أنه جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.