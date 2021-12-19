الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 5348 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5348 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1245 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و125 مخالفات السير بدون تراخيص، و 15 مخالفة عن الدراجات النارية، و 12 مخالفة موقف عشوائى، و42 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حركة المرور الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية متنوعة أجهزة وزارة الداخلية السير بدون تراخيص قانون ولوائح المرور

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وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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