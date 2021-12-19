الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

استشارية تغذية توضح النظام الغذائي الخاص بالنجوم

استشارية التغذية
استشارية التغذية العلاجية بسمة يسري

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال العام الجديد، ومع بداية كل عام نلجأ للتغيير في نظامنا الغذائي حاملين قدر من الحماس نستطيع من خلالها تغيير الأنماط والطباع السيئة ويأتى على رأسها التغذية غير السليمة.

من جانبها قالت استشارية التغذية العلاجية بسمة يسري، إن الحفاظ على الوزن المثالي لا ينصب فقط على الشكل ولكن أيضًا على الصحة، ونجد النجوم والممثلات هم الأكثر بحثًا عن الحفاظ على أوزانهم حتى يظلوا متألقين دائمًا أمام معجبيهم، والأنظمة التي يتبعونها يمكننا جميعًا أتابعها والحصول على فوائدها.

وتقدم  بسمة يسري نظام يطلق عليه الـ7 ايام قادر على كسر ثبات الوزن، والتخلص في أسبوع من 2 إلى 4 كيلو فهو يعتمد على تحفيز الحرق في الجسم،  ولكن لا ينصح باتباعه لمرضى السكر والحوامل والمرضعات، حيث يعتمد على الفصل بين مكونات الاكل ويطلق على هذا النظام “food seperation”، وفيما يلي نوضح ماذا يتم تناوله بالأيام في هذا النوع من النظام الغذائي.

اليوم الأول: 
الإفطار: بيض مسلوق + سلطه ورقية.
الغذاء: فراخ مشويه + سلطه ورقية.
العشاء: بيض مسلوق +سلطه ورقية.

اليوم الثاني: 
يوم الخضار أي نوع خضار بدون بطاطس.

اليوم الثالث: 
يوم الفاكهة ما عدا الفواكه السكرية. 

اليوم الرابع: 
الإفطار: بيض مسلوق + سلطه ورقية.
الغذاء: سمك مشوي+ سلطه ورقية. 
العشاء: بيض مسلوق +سلطه ورقية. 

اليوم الخامس: 
يوم الفاكهة ما عدا الفواكه السكرية ويعد الليمون من الأمور الجيدة التي يمكن تناولها لاحتوائها علي فيتامين (ج) ويمكن إضافته لنظامك الغذائي عن طريق عدة أشكال يأتي الأول منه عن طريق عصره على طبق السلطة والشكل الثاني عن طريق تناوله كعصير الليمون. 

اليوم السادس: 
يوم الخضار ويفضل ايا نوع من أنواع الخضار دون بطاطس، ويمكنك تنازل البسلة والفاصوليا الخضراء فيحملان من الفوائد الكثير.

استقبلي العام الجديد تفصلنا عن استقبال العام استشارية التغذية الانظمة التى يتبعونها بسمة يسرى نظام يطلق

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وائل لطفي

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