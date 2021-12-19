وصايا المرور لقيادة السيارات أعلى الطرق أثناء هطول الأمطار

شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، على تعليمات ووصايا مهمة لقيادة السيارات أعلى الطرق، أثناء هطول الأمطار تجنبًا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين وكلفت خدماتها الميدانية من رجال المرور بتطبيق لوائح المرور على قائدي السيارات في حالة السير بسرعة جنونية.

وصايا المرور للقيادة الآمنة أثناء الطقس السيء

- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعًا لوقوع الحوادث.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

-تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى طريق سوهاج اتجاه سفاجا وطريق المنيا والشيخ فضل، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين فيما انتشر رجال المرور منذ صباح اليوم الأحد، في أماكن خدمتهم للعمل على تيسير حركة المرور أمام المواطنين والتدخل السريع في حالة تلقي بلاغات بسبب تضرر من سوء الطقس وسقوط الأمطار.