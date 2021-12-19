الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة عمانية: البشرية حققت الكثير من النجاح فى طريق مواجهة «كورونا»

جائحة كورونا
جائحة كورونا

قالت صحيفة "عمان" العمانية، إن البشرية حققت الكثير من النجاح في طريق مواجهة فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن العالم استطاع احتواء الموجة العنيفة التي سببها متحور "دلتا"، كما أثبتت اللقاحات فعالية كبيرة في الحماية من الآثار الشديدة والمتوسطة للوباء.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد - أنه رغم كل التحديات الصحية والطبيعية التي أحاطت بالعام الجاري، إلا أن البشرية استطاعت فيه تجاوز الكثير، وعززت ثقتها نتيجة الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها من خلال التعامل مع أحداث العام الماضي.

ولفتت إلى أنه رغم وفاة الملايين من البشر وإصابة مئات الملايين ودخول عشرات الملايين في خط الفقر بمختلف دول العالم، إلا أن البشرية حققت نجاحًا في طريق مواجهة فيروس "كورونا".
وأشارت إلى أنه رغم التأثيرات الكبيرة للجائحة وخاصة في موجتها الثالثة التي تسببت في وفاة أكثر من 2600 شخص في سلطنة عمان، إلا أن الجهود الجبارة التي بذلتها السلطنة استطاعت كبح جماح الوباء بدرجة كبيرة، وبلغت نسبة الذين تلقوا جرعتين من لقاح "كورونا" حوالي 83% من مجمل الفئات المستحقة للتطعيم.
وأوضحت أن السلطنة لم تسجل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر أي حالة وفاة، فيما تراجعت جميع المؤشرات الوبائية حتى مطلع الشهر الجاري.
فيما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 273.04 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و639852، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

مسقط اهتمامات الصحف وباء كورونا سلطنة عمان عمان

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