الصحة تواصل لليوم الثانى تحديد مواعيد الجرعة الثالثة المعززة للفئات المستحقة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تواصل لليوم الثاني على التوالي إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين ممن مضى علي تلقيحهم 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد للحصول على الجرعة الثالثة المعززة.

وأوضح ل “الدستور” أنه يتم إرسال رسائل بمواعيد تلقى الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، من واقع قاعدة البيانات المتاحة لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح، مشدداً على أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، حيث إنها تعزز مستوى المناعة بالجسم فى مواجهة فيروس كورونا والتحورات المصاحبة للفيروس.

وأشار إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا متوفرة فى مراكز تلقى اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه ليس شرطاً الحصول على نفس اللقاح الذي حصل عليه المواطن في الجرعتين السابقتين.

وفى سياق متصل حددت وزارة الصحة والسكان، النظام المقرر تطبيقه عند تطعيم المواطنين بالجرعات التنشيطة للقاح فيروس كورونا، حيث وضعت الوزارة نوع اللقاح بالجرعة التنشيطية الأساسية ونوع اللقاح الجرعة التنشيطية البديلة.



جاء ذلك فى منشور رسمى حصلت عليه "الدستور"، صادر من مكتب وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، موجه لوكلاء الصحة فى المحافظات، والذى تناول تفاصيل البدء في منظومة تلقي الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا، وفقا لتوصيات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.



وأشارت الوزارة فى منشورها إلى أن المواطنين الذين حصول على لقاح سينوفارم كجرعة أولى وثانية، ستكون الجرعة الثالثة المنشطة الأساسية سينوفارم، أو أحد اللقاحات "سينوفاك - استرازنكا- فايزر - مودرنا"، فى حين أن المواطنين الذين حصلوا على جرعتين من لقاح سينوفاك سيحصل على جرعة تنشيطية أساسية من لقاح ساينوفاك أو من احد اللقاحات "سينوفارم - استرازنكا- فايزر- مودرنا".



وأوضحت الوزارة أن المواطنين الذين حصلوا على جرعتين من لقاح استرازينكا، سيتلقوا جرعة تنشيطية أساسية من لقاح استرازينكا أو أحد اللقاحين البديلين "فايزر - أو مودرنا"، فى حين سيحصل المواطنين الذى تلقوا جرعتين من لقاح سبوتنك على جرعة تنشيطية من احد اللقاحات "فايزر - مودرنا- استرازنكا".



وقالت إن المواطنين الملقحين بجرعة من لقاح جونسون سيتلقوا جرعة تنشيطية اللقاح نفسه أو من إحدى اللقاحات "فايزر – استرازنكا - مودرنا"، فى حين سيحصل المواطنين على جرعتين من لقاح فايزر على جرعة تنشيطية من اللقاح نفسه أو لقاح من احد اللقاحين "مودرنا-استرزنكا"، فى حين سيحصل المواطنين الملقحين بجرعتين من لقاح مودرنا على جرعات تنشطية من اللقاح نفسه أو من إحدى اللقاحات "فايزر – استرازنكا".

