استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 19 /12 /2021 عند مستوياته السابقة أمام الجنية المصري فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع لدى البنوك المصرية، بينما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجاري.

سعر اليورو اليوم الأحد 19-12-2021

وتفاوت متوسط سعر اليورو للشراء بين 17.61 جنيه و 17.76 جنيه، بينما تفاوت متوسط سعر اليورو للبيع بين 17.87 لـ 17.88 جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري عند 17.7600، كما استقر سعر اليورو للبيع عند 17.8763 جنيه، واستقر سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 17.645 جنية، وللبيع عند 17.8806 جنيه، استقر سعر اليورو "تحويل" للشراء عند 17.6450 جنيه، وللبيع عند 17.8806 جنيه.

وانخفض سعر اليورو للشراء "بنكنوت" بالبنك الأهلي من 17.645 جنيه لـ 17.5731 جنيه للشراء، والبيع من 17.8806 جنيه لـ 17.8618 جنيه، كما انخفض سعر شراء اليورو "تحويل" من 17.8618 جنيه لـ 17.5731 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 17.8806 جنيه لـ 17.8618 جنيه.

واستقر سعر اليورو ببنك الإسكندرية عند 17.643 جنيه للشراء، وعند 17.877 جنيه للبيع، أما بالنسبة للبنك التجاري الدولي استقر سعر اليورو للشراء عند 17.667 جنيه، وعند 17.881 جنيه للبيع.

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع توقعاته بأن يسجل التضخم 1.8 % خلال عامي 2023 و2024 مع اقتصاد منطقة اليورو وتحسن سوق العمل، ومن المقرر أن يعلن تخفيض نظام الدعم الإقتصادي الذى أطلقه منذ ظهور انتشار فيروس كورونا، حيث تنتهى مشتريات السندات الطارئة في مارس المقبل، وسط مخاوف من تزايد معدلات إصابة ووفيات فيروس كورونا المستجد لاسيما مع ظهور متحور كورونا جديد "أوميكرون"