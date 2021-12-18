السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الشباب ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع التبرع بالبلازما (صور)

صبحي والقاضي يتفقدان
صبحي والقاضي يتفقدان مشروع البلازما بالمنيا

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال زيارته اليوم للمُحافظة مشروع التبرع بالبلازما بالمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما والذي يعد من ضمن 6 مراكز على مستوى الجمهورية وتهدف إلى الاكتفاء الذاتي بتجميع البلازما تحت رعاية الرئيس السيسي.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وافتتح الوزير والمحافظ عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة على أرض محافظة المنيا، حيث تم افتتاح تطوير مركز شباب قرية جبل الطير القبلية بسمالوط بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و200 ألف جنيه التي شملت تطوير المبنى الإداري، السور الخارجي، مدرجات الملعب وحدات خلع الملابس ودورات المياه وصالة جيم وإنشاء ملعبين نجيل صناعى سباعي وخماسي.

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كما افتتح الوزير والمحافظ حمام سباحة بمركز شباب بني مزار، بإجمالي تكلفة 6 مليون جنيه "حريمى - رجالي" بنظام استثمار"BOT"، كما افتتح 3 ملاعب بالمركز وتضم "ملعب اكليرك- قانوني-خماسي".كما افتتح حمام سباحة بنادي بني مزار الرياضي، بإجمالي تكلفة 4 ملايين جنيه، وكذلك ملعب نجيل خماسي بتكلفة 400 ألف جنيه.

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محافظ المنيا وزير الشباب والرياضة مشروع التبرع بالبلازما أفتتاح منشآت رياضية اللواء اسامة القاضي الدكتور أشرف صبحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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