وزير الشباب ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع التبرع بالبلازما (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال زيارته اليوم للمُحافظة مشروع التبرع بالبلازما بالمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما والذي يعد من ضمن 6 مراكز على مستوى الجمهورية وتهدف إلى الاكتفاء الذاتي بتجميع البلازما تحت رعاية الرئيس السيسي.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وافتتح الوزير والمحافظ عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة على أرض محافظة المنيا، حيث تم افتتاح تطوير مركز شباب قرية جبل الطير القبلية بسمالوط بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و200 ألف جنيه التي شملت تطوير المبنى الإداري، السور الخارجي، مدرجات الملعب وحدات خلع الملابس ودورات المياه وصالة جيم وإنشاء ملعبين نجيل صناعى سباعي وخماسي.





كما افتتح الوزير والمحافظ حمام سباحة بمركز شباب بني مزار، بإجمالي تكلفة 6 مليون جنيه "حريمى - رجالي" بنظام استثمار"BOT"، كما افتتح 3 ملاعب بالمركز وتضم "ملعب اكليرك- قانوني-خماسي".كما افتتح حمام سباحة بنادي بني مزار الرياضي، بإجمالي تكلفة 4 ملايين جنيه، وكذلك ملعب نجيل خماسي بتكلفة 400 ألف جنيه.

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