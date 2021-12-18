تطوير قصور الثقافة على رأس أعمال المنتدى الثقافي بتنسيقية شباب الأحزاب

بدأ منتدي الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، أولى نشاطاته بالعمل على "مبادرة التنمية الثقافية وتطوير قصور الثقافة"، أحد الأذرع الرئيسية لمشروع العدالة الثقافية التي تعمل عليه التنسيقية حاليًا بكامل منتدياتها.

وتهدف المبادرة إلى استعادة قصور الثقافة مكانتها الريادية والعمل على تطويرها وتفعيل دورها بهدف الارتقاء بمستوى تفكير وثقافة المواطنين خاصة فئة الشباب والأطفال وتعظيم دورها وأثرها فى المجتمع ككل، وتحويلها إلى هيئة جاذبة للرواد خاصة الشباب والأطفال.

وفى هذا الصدد، عقد المنتدى أربع اجتماعات ثلاثة منها يتعلق بمبادرة التنمية الثقافية وتطوير قصور الثقافة، واجتماع واحد لعرض طبيعة العمل داخله.

ويستهدف المنتدى بشكل عام إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع الثقافة، من خلال العمل على الشقين التنفيذي والتشريعي، كذلك من المستهدف أن يتم خلال الفترة المقبلة عقد عدة لقاءات مع المسئولين والمهتمين بالشأن الثقافي للوقوف على حقيقة التحديات التي تواجههم، كما يتم إجراء العديد من الحوارات المجتمعية لبحث التشريعات الخاصة بقصور الثقافة والتي تعوق تطويرها.

و في إطار بدء عمل المنتديات الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد منتدى العمل التطوعي، الخميس الماضي اجتماعه الأول لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش المنتدى خلال الاجتماع مخرجات مبادرة شئون الطفل التي يعمل عليه، حيث قدمت النائبة أميرة العادلي شرح فكرة المبادرة وعرضت أهم النقاط الخاصة بها وأهدافها بداية من تفعيل خط نجدة الطفل وإنشاء مدينة لـ(الأطفال بلا مأوى) لجميع المراحل العمرية يتلقون فيها تعليما ورعاية جيدة إلى مرحلة محددة يتم فيها ضمان حياة كريمة لهم تشمل فرص عمل وسكن كريم.

وركز الأعضاء خلال النقاش على أهمية الشراكات مع المؤسسات المعنية، والبدء في حوار مع الجهات المعنية ذات الصلة مثل المؤسسات العقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل مع الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة واتحاد الصناعات المصرية بجانب البرنامج القومي لأطفال بلا مأوى.