بريطانيا: نشهد مئات الآلاف من حالات الإصابة بـ«أوميكرون» يوميا

أفادت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بأنه بات من المؤكد وجود مئات الآلاف من الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا يوميا بالمملكة المتحدة.

وقال مستشار في الحكومة البريطانية، مساء اليوم، إنهم باتوا يسجلون 3000 حالة دخول للمستشفيات يوميا بسبب كورونا، مشيرا إلى أن المستشفيات ستصل إلى طاقتها القصوى خلال أسبوعين بسبب كورونا، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وكشفت الحكومة البريطانية أن عدد حالات الإصابة بأوميكرون المٌسجلة بالمستشفيات يمثل عشر الإصابات الحقيقية، مشيرة إلى أنه بات من شبه المؤكد أن إنجلترا تشهد مئات الآلاف من حالات الإصابة بـ"أوميكرون" يوميا.

فيما أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وجود 10 آلاف و59 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه بالأمس 3 آلاف و201 حالة، كما تم الإبلاغ عن 90418 إصابة إجمالية أخرى بكورونا اليوم.

وبحسب بيانها تم الإبلاغ عن تسجيل 9427 إصابة بمتحور أميكيرون في إنجلترا، و514 في أيرلندا الشمالية، و96 في اسكتلندا و22 في ويلز.