السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تعدى على زوجته».. القبض على هارب من تنفيذ أحكام في أسوان

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن في أسوان من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإحداث إصابات بالغة بها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بلاغًا بإصابة ربة منزل بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وآثار حروق بأنحاء الجسم.

وبالانتقال والفحص اتهمت زوجها بإحداث إصابتها، وتبين من الفحص أنه عاطل "له معلومات جنائية" سبق اتهامه فـى 9 قضايا متنوعة بين "مخدرات - سلاح - سرقة وسائل نقل - نشل".

وأقرت المجني عليها بأن زوجها تعدى عليها بالضرب بعصا وأحدث ما بها من حروق بقطعة حديدية ساخنة وأكرهها على توقيع 3 إيصالات أمانة، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما وأضافت أن زوجها يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدى عليها بالضرب.

 وبتقنين الإجراءات، قامت قوة من مباحث أسوان باستهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

وتبين من الفحص أنه مطلوب لتنفيذ الأحكام في 11 قضية "تبديد- إهانة- ضرب- شروع فى سرقة- مخدرات- سرقة" آخرها قضية سرقة والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنة.

وزارة الداخلية مديرية أمن أسوان مركز شرطة مديرية أمن تعاطي المواد المخدرة ضبط شخص تعدى علي زوجته

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