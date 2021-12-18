السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة مصر في جنوب السودان تستقبل وفدًا فنيًا من «الزراعة واستصلاح الأراضي»

سفارة مصر في جوبا
سفارة مصر في جوبا تستقبل وفدًا من «الزراعة واستصلاح الأراضي»

استقبل السفير معتز مصطفى عبدالقادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، وفد الأطباء البيطريين المصري الموفد من المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية أثناء زيارته إلى جنوب السودان، والتي التقى الوفد خلالها عددًا من المسئولين الحكوميين بجنوب السودان، على رأسهم وزير الثروة الحيوانية والسمكية، فضلًا عن القيام بزيارات ميدانية لتفقد المنشآت الخدمية ذات الصلة بالثروة الحيوانية.

الوفد المصري

وتأتي الزيارة في إطار ما  تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة التي عقدت بين البلدين في يوليو الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان المعني بالموضوعات الاقتصادية.

واتفقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان على التعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة بالقاهرة لدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية الجنوب سوداني.

مصر جنوب السودان السودان وزارة الزراعة الثروة الحيوانية الثروة السمكية

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