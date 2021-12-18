فتح 394 فصلاً لمحو أمية ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا من الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن جهود مديرية الشباب والرياضة التي تم إنجازها خلال العام الحالي 2021م، ومنها مشاركة مديرية الشباب والرياضة في المشروع القومي لمحو الامية خلال العام الحالي، وشملت فتح 394 فصلا لمحو أمية 39401 دارسا ضمن بروتوكول "المصريون يتعلمون" مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما تضمنت الأنشطة الرياضية تنفيذ المهرجان الرياضي للتحديات البدنية "الأقوى والأسرع" بنادي كفر الشيخ الرياضي بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب، وتنفيذ المهرجان الرياضي للمشي والجري احتفالا بعيد الشرطة المصرية 25 يناير بهدف تدعيم اللياقة البدنية للشباب، واستمرار تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي أبطال واعدين - واعدين في لعبه مصارعة وتايكوندو وكرة سلة بمراكز شباب بيلا وكفر الشيخ ومطوبس بمشاركة 60 رياضيًا.

ونظمت أندية الفتاة أنشطة متعددة سواء ندوات دينية وأنشطة التطوع وندوات عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وندوات عن الإدمان والتعاطي، وندوات عن الإسعافات الأولية، وندوات عن الانحرافات السلوكية، ولقاءات تطوعية عن العمل الجماعي والتطوعي، وأنشطة البرلمان والتعليم المدني، تنفيذ المسابقة الفنية في الأشغال، وتنفيذ مسابقة فنية في الرسم الفوري، والاحتفال بيوم اليتيم، والاحتفال بأعياد الطفولة، وتصفيات أولمبياد الطفل المصري النسخة الثالثة، ورحلات اعرف بلدك للشباب، وتدريب اعداد مدربين TOT لسفراء مشوار، وتنفيذ صقل تدريبي لسفراء مشواري.

وتنفيذ المشروع القومي تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية لنشر ثقافة الرياضة وجعلها أسلوب بمشاركة 300مشارك رياضي بمركز شباب الحمراوي، وتنفيذ دوري رواد مصر في لعبة الشطرنج وكرة القدم على مستوى المحافظة بمشاركة 200 مشارك من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضة على مستوى المحافظة، وتنفيذ المشروع القومي لدوري الاندية الصغيرة والاحياء الشعبية بمشاركة 300 لاعب من أعضاء مراكز الشباب، وتنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالحدائق العامة والمتنزهات الجمعة من كل أسبوع بمشاركة 500 مشارك، وتنفيذ العمل بالمشروع القومي لمتحدي الاعاقة يتم التنفيذ يومي الاحد والثلاثاء من كل أسبوع بنادي الارادة والتحدي ومركز شباب دسوق بمشاركة 500 لاعب ولاعبه، وتنفيذ العمل بالمشروع القومي للرواد ويتم التنفيذ أيام الأحد والثلاثاء والخميس بمراكز شباب كفر الشيخ ونادي سخا الرياضي ونادي القنطرة بمشاركة 200رياضي، استمرار تنفيذ العمل بالمشروع القومي للأيتام الاثنين والاربعاء من كل أسبوع بمركز شباب كفر الشيخ بمشاركة 500 لاعب ولاعبه، تنفيذ العمل بالمشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة ويتم التنفيذ الاثنين والاربعاء من كل أسبوع بالطب الرياضي ونادي سخا ونادي القنطرة ومركز شباب كفر الشيخ ومدرسة هدي شعراوي ومدرسة احمد عرابي ومدرسة سعد زغلول ومدرسة الشهيد مصطفي بديوي بمشاركة 200 مشارك ومشاركة.

تضمنت القوافل الرياضية ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ المهرجان الرياضي للقوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها خدمات رياضيه ضمن مبادرة حياة كريمة بمشاركة 500 لاعب ولاعبه، بقرية الشيخة نفيسة بمطوبس، وقرية أبو زيادة بدسوق، وقرية كفر المرابعين بكفر الشيخ، وقرية الوقف بمدينة بيلا وقرية ابوكلبوش بسيدي غازي.

وتضمنت الإنجازات أنشطة الجوالة والجوالات فتم تنفيذ المعسكر التدريبي الكشفي لدرء المخاطر والأزمات والكوارث بـمشاركة 230مركز شباب بهدف بث روح الولاء والانتماء والحث على العمل التطوعي بمشاركة 3220 جوالا وجوالة، والاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة ضمن خطة النشاط العام بـ 50 مركز شباب بمشاركة 700 جوال وجوالة، وتنفيذ دورات الإسعافات الأولية والأزمات والكوارث لأعضاء فرق الجوالة الجوالات بـ 230 مركز شباب بمشاركة 3220 جوالا وجوالة، ودورات تدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات بـ 230 مركز شباب، الأنشطة الرياضية، وتنفيذ نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة الثامنة بحضور محافظ كفر الشيخ ومعاون المحافظ والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، وتنفيذ مبادرة ساعة رياضة "7" الصبح لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية بمشاركة 300شاب وفتاه أون لاين ب 26 مركز شباب، ومبادرة ساعة رياضة 5"" مساءً، لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية بمشاركة 1200 شاب وفتاة بـ112 مركز شباب.