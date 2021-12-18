السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البودشيشية» تنظم ليلة الوصال الصوفية رقم 83 بمشاركة شيوخ وباحثين

ليالى الوصال الصوفية
ليالى الوصال الصوفية

أعلنت الطريقة القادرية البودشيشية بالتعاون مع مؤسسة الملتقى، اليوم السبت، تنظيم ليلة الوصال الصوفية رقم 82، من ليالي الوصال البودشيشية، ويشارك فيها عدد كبير من الباحثين والعلماء والمتخصصين في العديد من المجالات الدينية والعلمية والفكرية، حيث سيتم تنظيمها مساء اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر ليلاً.

واعتادت الطريقة البودشيشية على تنظيم ليالي الوصال أونلاين منذ ظهور الجائحة وتوقف الملتقيات والمؤتمرات العلمية، حيث تم نقل كافة الفعاليات إلى الفضاء الإلكتروني، وتناقش ليالي الوصال كافة الأمور المتعلقة بالدين والتصوف الإسلامي، وما يخص الزوايا والطرق الصوفية حول العالم.

يشارك في الفعاليات العديد من الباحثين والمفكرين من كافة أنحاء العالم، حيث يقدم المشاركون عدة كلمات ومحاضرات تهتم جميعها بالتصوف بالمشكلات العامة التي تهم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها.

وتنَتسب الطريقة القادرية البودشيشية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ظهر في القرن الخامس الهجري أما لقب البودشيشية، فقد اكتسبه بواسطة الشيخ علي بن محمد الذي حمل لقب "سيدي علي بودشيش" لكونه كان يطعم الناس أيام المجاعة طعام الدشيشة بزاويته بالمغرب.

من بين شيوخ الطريقة القادرية البودشيشية في المغرب الشيخ سيدي المختار بن محي الدين (ت 1914) والشيخ سيدي أبو مدين بن المنور «ت 1955»، الذي أخرج الطريقة من مرحلتها التبركيّة إلى السلوك التربوي، وقد حصل على الإذن بالتربية الذي حصَّله بعد بحث ومجاهدة روحية شاقة.

وتابع بعده هذه الوظيفة التربوية كل من سيدي الحاج العباس ثم ابنه الشيخ حمزة ومن بعده نجله الشيخ جمال البودشيشي باعتبارهم الوارثين الروحيين لسيدي أبي مدين، وقد عملوا على تجديد الطريقة فانتشرت انتشارا متميزا.

وقبيل وفاة سيدي أبي مدين سنة 1955، أبلغ سيدي العباس أنه وارث سره، وقد كان هذا الأخير مثالا للتواضع ونكران الذات فلم يعلن هذا الأمر، واستمر في خدمته للطريق سنوات، إلى أن اضطر إلى الاضطلاع بمهام ومقتضيات المشيخة.

البودشيشية تنظم ليلة الوصال الصوفية رقم اسيوط مشاركة شيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2021 -2022

«الصحة»: حالات «أوميكرون» ستخرج من العزل بعد 15 يومًا مع نتيجة سلبية

ننشر جدول امتحانات نصف العام للصف الثانى الثانوى (صور)

عبدالرحيم كمال فى ضيافة "مكتبة وهبان" لمناقشة "أبناء حورة" الخميس

«التعليم العالي» تستعرض أداء لجنة تكافؤ الفرص خلال 2021

افتتاح مركز الإرشاد الزراعى ومكتب التموين المطور بمطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة