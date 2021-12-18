ضبط صاحب مخزن وبحوزته أدوية محظورة بالدقهلية

نجح قطاعا الأمن الوطني والعام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط كمية كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة والمنشطات المهربة جمركيًا بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة الدقهلية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى- الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة بالدقهلية، وبحوزتهما (15 لاصقا مخدرا- 20 قرصا مخدرا- 17250 قرصا مؤثرا على الحالة النفسية- 412 أمبولا مؤثرا على الحالة النفسية- 150000 قرص منشط- 165 كرتونة عسل منشط- 23700 قرص لأدوية وفيتامينات مهربة جمركيًا وغير مرخص بتداولها خارج المستشفيات- 1100 علبة كريم متنوعة مهربة جمركيًا- سيارة- ماكينة تغليف- جهاز حاسب آلي- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.