السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مداهمة 5 مصحات لعلاج الإدمان وضبط أطباء مزيفين بـ6 أكتوبر

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان "بنطاق محافظة الجيزة" بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق النتائج الآتية.

 وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهدافز 5 مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وكذا ضبط القائمين عليها، حيث تبين وجود المخالفات الآتية: عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبى، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

مكافحة العدوى محافظة الجيزة بدون ترخيص علاج الإدمان الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المراكز العلاجية قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة

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