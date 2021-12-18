السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من اكتشافه حتى ظهوره في مصر.. 5 أعراض لمتحور «أوميكرون»

اوميكرون
اوميكرون

يتصدر متحور “أوميكرون” محركات البحث علي جوجل وذلك عقب ظهور 3 حالات في مصر منذ الأمس وأعلنت وزارة الصحة عن ذلك رسميًا من خلال بيان رسمي لها.

تكشف “الدستور” كل ما تريد معرفته عن هذا المتحور الجديد الذي يعد أكثر شراسة من متحور كورونا.

وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية فقد اكتُشف متحور أوميكرون في نوفمبر 2021 في بوتسوانا وجنوب أفريقي وقالت منظمة الصحية العالمية في معلوماتها عن اكتشاف: وقد سافر أحد المصابين إلى هونغ كونغ واكتُشفت حالتان من العائدين جنوب أفريقيا وآخر من مدغشقر، كذلك اكتُشفت حالة واحدة مؤكدة في بلجيكا، من المرجح أنها كانت قد أصيبت به في مصر قبل 11 نوفمبر.

عن أعراضه تقول منظمة الصحة العالمية أن هذا المتحور يختلف في أعراضه عن أعراضه كورونا فهو يشبه في أعراضه أكثر الانفلونزا وليس كورونا ولم تعتبر فقد حاستي الشم التذوق من بين الأعراض.

حيث قالت منظمة الصحة العالمية أن الأعراض هي العطس والكحة وسيلان الأنف وهمدان الجسم بالإضافة إلى السخونة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على جميع المواطنين الحصول على لقاح كورونا وعدم التهاون في ذلك  والتباعد الجسدي قدر الإمكان وارتداء الكمامات، وتجنب التواجد فى أماكن مزدحمة والجلوس في أماكن تهوية وليس مقفولة ومكدسة بالمواطنين.


قد أعلنت وزارة الصحة خلال الساعات الماضية عن اكتشاف 3 حالات لاوميكرون فى مصر وأعلنت ذلك من خلال بيان رسمي صدر عن وزارة الصحة ومن مكتب وزير الصحة.

وقال  الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن جميع اللقاحات الحالية مؤثرة في مواجهة إصابات كورونا، مضيفا أن الدولة وفرت كل الإمكانات لرعاية المصابين بكورونا في المستشفيات، ولا قلق من هذا وكانت الأمر.
ونصح الجميع بعدم التهاون فى الحصول على اللقاح والعمل على التطعيم بالقاح كورونا والتسجيل والحصول عليه .


وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105" و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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وائل لطفي

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