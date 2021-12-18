السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تؤكد عزمها تكثيف التعاون مع بلدان ما وراء البحار

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أكدت المفوضية الأوروبية، عزمها تكثيف التعاون والشراكة مع بلدان وأقاليم ما وراء البحار (OCTs)، التي لها روابط دستورية مع الدنمارك وفرنسا وهولندا، بناءً على مجالات الأولوية المتفق عليها بشكل مشترك؛ لتعزيز الازدهار الأخضر وتحسين التعلم والمهارات.

واعتمدت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم السبت - مساهمة مالية قدرها 385.4 مليون يورو للفترة من (2021-2027) لدعم الشراكات على أساس الأولويات المتفق عليها بالتعاون مع أقاليم وبلدان من (OCTs)؛ وهي أروبا وبولينيزيا الفرنسية، الأراضي الفرنسية الجنوبية وأنتاركتيكا، جرينلاند، كاليدونيا الجديدة، سابا، وسانت بارتيليمي، وسانت بيير وميكلون، وسينت أوستاتيوس، وسانت مارتن بالإضافة إلى برنامج OCT الإقليمي في المحيط الهادئ.

وذكرت مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربيلينن: "يسعدني أن أرى كيف نمضي قدمًا في شراكتنا بين الاتحاد الأوروبي و OCTs من القطب الشمالي إلى شمال المحيط الأطلسي، ومن البحر الكاريبي إلى المحيط الهندي والمحيط الهادئ، حيث تعد OCTs شركاء متميزين للاتحاد الأوروبي.. ومعًا، سنتصدى للتحديات الأكثر إلحاحًا اليوم - من بينها العمل المناخي وفقدان التنوع البيولوجي ووباء كورونا مع ضمان الرخاء المشترك وتعزيز التنمية البشرية، لا سيما للشباب من خلال تعليم ذي جودة أفضل، واليوم، وضعنا رؤيتنا للدعم طويل الأمد لاختصاصات أكثر مرونة، وهذا يعني طاقة نظيفة ومياه، ووظائف جيدة، وجني فوائد رقمية، وكل ذلك مدعوم بتنمية بشرية شاملة لتعزيز إمكانات كل فرد حقًا".

وأوضح البيان أن الأولويات المتفق عليها تتوافق مع جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030 واتفاق باريس وأولويات الاتحاد الأوروبي، مثل الصفقة الخضراء والأجندة الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، سيدعم العديد منهم التنفيذ الفعال لاستراتيجية البوابة العالمية، التابعة للاتحاد الأوروبي.

بروكسل المفوضية الاوروبية وراء البحار بلجيكا

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