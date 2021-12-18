استطلاع: ثلث الألمان يعتزمون تجنب لقاء غير الملقحين خلال العطلات

كشف استطلاع للرأي، عن أن حوالي ثلث الألمان يعتزمون تجنب لقاء الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، خلال أيام العطلات.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 35% من الألمان أجابوا بأنهم يعتزمون تجنب لقاء غير الملقحين، وذلك ردًا على سؤال: "خلال الأعياد يلتقي كثير من الناس مع الأصدقاء والأقارب، هل يهمك ما إذا كان الآخرون قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا؟".

وذكر نحو 25 في المئة من إجمالي ألفي ألماني شملهم الاستطلاع، أنهم يعتزمون اتخاذ إجراءات احترازية خلال هذه المقابلات.

وقال 15% منهم إنهم يعتزمون مراعاة قواعد التباعد والنظافة بشدة، وذكر 9% أنهم سيطلبون ممن سيقابلونهم إجراء اختبار كورونا السريع.

ورغم أن 9% ممن شملهم الاستطلاع يهتمون بالتطعيم، فإنهم يقبلون لقاء أشخاص غير مطعمين، بينما ذكر 29% آخرون أن غياب التطعيم لا يمثل أمرًا مهمًا بالنسبة لهم.

يذكر أن أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و764188 بعد تسجيل 42813 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108053 بعد تسجيل 414 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن أن لقاحات بيونتيك المضادة لكورونا التي يمكن توريدها في الفترة الحالية أقل مما يطلبه الأطباء.



وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الألماني، قال لاوترباخ: "يمكنننا توريد 2 .1 مليون جرعة من بيونتيك لكل ألمانيا في الأسبوع المقبل و800 ألف جرعة في الأسبوع التالي له، و2 .1 مليون جرعة بعد ذلك".



وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذه الكميات: "أقل بكثير مما يطلبه الأطباء كل أسبوع".



وتابع لاوترباخ أن هذه احتياطات وأنهم يعطون كل الجرعات، لأن حملة التطعيم يجب أن تسير بشكل جيد بقدر المستطاع.