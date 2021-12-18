السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: ثلث الألمان يعتزمون تجنب لقاء غير الملقحين خلال العطلات

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

كشف استطلاع للرأي، عن أن حوالي ثلث الألمان يعتزمون تجنب لقاء الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، خلال أيام العطلات.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 35% من الألمان أجابوا بأنهم يعتزمون تجنب لقاء غير الملقحين، وذلك ردًا على سؤال: "خلال الأعياد يلتقي كثير من الناس مع الأصدقاء والأقارب، هل يهمك ما إذا كان الآخرون قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا؟".

وذكر نحو 25 في المئة من إجمالي ألفي ألماني شملهم الاستطلاع، أنهم يعتزمون اتخاذ إجراءات احترازية خلال هذه المقابلات. 

وقال 15% منهم إنهم يعتزمون مراعاة قواعد التباعد والنظافة بشدة، وذكر 9% أنهم سيطلبون ممن سيقابلونهم إجراء اختبار كورونا السريع.

ورغم أن 9% ممن شملهم الاستطلاع يهتمون بالتطعيم، فإنهم يقبلون لقاء أشخاص غير مطعمين، بينما ذكر 29% آخرون أن غياب التطعيم لا يمثل أمرًا مهمًا بالنسبة لهم.

يذكر أن أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و764188 بعد تسجيل 42813 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108053 بعد تسجيل 414 وفاة جديدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن أن لقاحات بيونتيك المضادة لكورونا التي يمكن توريدها في الفترة الحالية أقل مما يطلبه الأطباء.


وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الألماني، قال لاوترباخ: "يمكنننا توريد 2 .1 مليون جرعة من بيونتيك لكل ألمانيا في الأسبوع المقبل و800 ألف جرعة في الأسبوع التالي له، و2 .1 مليون جرعة بعد ذلك".


وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذه الكميات: "أقل بكثير مما يطلبه الأطباء كل أسبوع".


وتابع لاوترباخ أن هذه احتياطات وأنهم يعطون كل الجرعات، لأن حملة التطعيم يجب أن تسير بشكل جيد بقدر المستطاع.

كورونا التطعيم فيروس كورونا الملقحين المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم فى دعوى ضد الفنانة منة فضالى بتهمة النصب

200 مليون جنيه استثمارات صينية جديدة بالسوق المصري

استمرار حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر

رئيس الدلتا للصلب: أنفقنا 800 مليون جنيه لتطوير الشركة ونجحنا في التحول للربحية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 18-12-2021

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية