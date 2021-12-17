الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: ملتزمون بحماية أمن السعودية والخليج

البيت الابيض
البيت الابيض

أكد البيت الأبيض، اليوم، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الخليج وأنه ينسق مع فرنسا بشأن مستقبل لبنان. 

وقال البيت الأبيض: «إننا لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط، كاشفا عن مؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل».

وأضاف: «ننسق مع فرنسا بشأن لبنان وندرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين».

وأكد البيت الأبيض، أن أمريكا ملتزمة بحماية أمن السعودية والخليج، مشيداً بنتائج القمة الخليجية الأخيرة.

وأضاف في بيان: «ملتزمون للغاية بالدفاع عن شركائنا الخليجيين ولا سيما السعودية، ونشيد بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض».

وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد استمرار الوجود العسكري الأميركي في سوريا، لأن داعش لا يزال موجودا، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في سوريا مقلق.

وكانت قد قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلعت على مقترحات روسيا التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا بشأن الأمن الأوروبي، لكنها لن تجري أي محادثات بشأن هذه الأفكار حتى تتشاور مع حلفائها الأوروبيين.

وقالت بساكي في تصريحات أوردتها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية: «لقد رأينا المقترحات الروسية، ونناقشها مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، وسأشير إلى أنه لن تكون هناك محادثات بشأن الأمن الأوروبي بدون حلفائنا وشركائنا الأوروبيين».

واقترحت روسيا في مشروع الاتفاق على الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، الاتفاق على مبدأ استحالة نشوب حرب نووية، مشيرة في مسودة الاتفاق إلى أنه لا يوجد منتصر في مثل هذا النوع من الحروب.

وفي سياق متصل، كان قد وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، قانون رفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن وقع على مشروع قانون يسمح برفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار ليصبح الإجمالي 31.4 تريليون دولار.

ويساعد هذا الإجراء في استمرار عمل الحكومة الأمريكية حتى بعد الانتخابات النصفية في 2022، حيث سيصل الدين الفيدرالي الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار بموجب التشريع الجديد.

-‏‏ البيت الأبيض الشرق لاوسط لبنان فاشلة

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وائل لطفي

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