«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «فتاة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش والضرب، بواسطة عدد من الشباب بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية».

بالفحص تبين قيام إحدى السيدات بتصوير «فتاة مقيمة بدائرة المركز»، تروي تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي هي وصديقتها، من قبل بعض الشباب بذات الناحية، كما تبين قيام الفتاة المشار إليها، بالإبلاغ بمركز شرطة الزقازيق عن واقعة سب وقذف لـ3 أشخاص «غير محددين» بذات الناحية، ولم تتهم أحد بالتعدي عليها بالضرب أو التحرش، عكس ما ادعته بمقطع الفيديو المشار إليه.

وبسؤال الفتاة التي تظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، اتهمت 3 أشخاص مقيمين بذات الناحية، بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المُبلغة، إثر تعدى كل منهما على الآخر بالسب والقذف، كما أنكروا التعدى عليها بالضرب أو التحرش بها.