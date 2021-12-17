الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا ترصد 3200 إصابة بمتحور أوميكرون خلال 24 ساعة

أوميكرون
أوميكرون

رصدت بريطانيا، اليوم الجمعة، أكثر من 3200 إصابة بمتحور أوميكرون خلال 24 ساعة. 

وكانت بريطانيا قد سجلت، الأربعاء الماضي، فورة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا جراء تفشي المتحور "أوميكرون"، مع إحصاء السلطات الصحية 78610 إصابات خلال 24 ساعة وهي سابقة منذ بدء انتشار الوباء عام 2020. من جهتها، دعت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية لاتخاذ "إجراء صارم" بشكل "عاجل" لمواجهة التفشي السريع لمتحور كوفيد-19، محذرة من أن "التطعيم وحده لن يكون كافيًا".

ويعود العدد القياسي السابق إلى 8 يناير 2021، في ذروة تفشي المتحور ألفا، مع تسجيل البلاد المتضررة بشدة بالوباء 68053 إصابة.

وفي مواجهة "موجة هائلة" من الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا السريع التفشي، على حد تعبير رئيس الوزراء بوريس جونسون، أطلقت الحكومة البريطانية حملة تلقيح معزز على نطاق غير مسبوق بهدف إعطاء جرعة إضافية لجميع البالغين بحلول النهاية ديسمبر. وحتى الأربعاء، تلقى 45 بالمئة من السكان جرعة ثالثة فيما حصل 81,5 بالمئة من السكان فوق 12 عامًا على الجرعتين الأوليين.

ودعا جونسون خلال مؤتمر صحفي الأربعاء السكان مجددًا إلى تلقي اللقاح "لأن موجة أوميكرون ما زالت تجتاح كل أنحاء المملكة المتحدة"، وعدد الإصابات المرتبطة بهذا المتحور تتضاعف الآن "في أقل من يومين في بعض المناطق" فيما يبدو أن جرعتين أقل فعالية ضد أوميكرون.

وأضاف جونسون "أخشى أن نشهد أيضًا ارتفاعًا حتميًا في حالات الاستشفاء، بنسبة 10 في المئة على المستوى الوطني على أساس أسبوعي وبنسبة الثلث في لندن" حيث تنخفض مستويات التطعيم.

وأعطيت أكثر من 650 ألف جرعة معززة الإثنين، وبهدف تسريع الحملة، ألغيت فترة المراقبة البالغة 15 دقيقة بعد تقديم اللقاح. وبهدف تجنب اكتظاظ المستشفيات، فرضت حكومته أيضًا قيودًا إضافية مثل العمل عن بُعد ووضع الكمامات في الأماكن المغلقة وحيازة الشهادة الصحية للمشاركة في الأحداث الكبرى.

بريطانيا متحور أوميكرون جائحة فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

جولة الرئيس بالقاهرة التاريخية.. السيسى يستمع لشكوى من إحدى السيدات

محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة الرشوة.. غدًا

محافظ بنى سويف يوجّه بإصلاح كسر بخط مياه بمدخل مدينة الفشن

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: تقدم تقني في المحادثات مع إيران آخر 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى