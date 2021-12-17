بريطانيا ترصد 3200 إصابة بمتحور أوميكرون خلال 24 ساعة

رصدت بريطانيا، اليوم الجمعة، أكثر من 3200 إصابة بمتحور أوميكرون خلال 24 ساعة.

وكانت بريطانيا قد سجلت، الأربعاء الماضي، فورة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا جراء تفشي المتحور "أوميكرون"، مع إحصاء السلطات الصحية 78610 إصابات خلال 24 ساعة وهي سابقة منذ بدء انتشار الوباء عام 2020. من جهتها، دعت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية لاتخاذ "إجراء صارم" بشكل "عاجل" لمواجهة التفشي السريع لمتحور كوفيد-19، محذرة من أن "التطعيم وحده لن يكون كافيًا".

ويعود العدد القياسي السابق إلى 8 يناير 2021، في ذروة تفشي المتحور ألفا، مع تسجيل البلاد المتضررة بشدة بالوباء 68053 إصابة.

وفي مواجهة "موجة هائلة" من الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا السريع التفشي، على حد تعبير رئيس الوزراء بوريس جونسون، أطلقت الحكومة البريطانية حملة تلقيح معزز على نطاق غير مسبوق بهدف إعطاء جرعة إضافية لجميع البالغين بحلول النهاية ديسمبر. وحتى الأربعاء، تلقى 45 بالمئة من السكان جرعة ثالثة فيما حصل 81,5 بالمئة من السكان فوق 12 عامًا على الجرعتين الأوليين.

ودعا جونسون خلال مؤتمر صحفي الأربعاء السكان مجددًا إلى تلقي اللقاح "لأن موجة أوميكرون ما زالت تجتاح كل أنحاء المملكة المتحدة"، وعدد الإصابات المرتبطة بهذا المتحور تتضاعف الآن "في أقل من يومين في بعض المناطق" فيما يبدو أن جرعتين أقل فعالية ضد أوميكرون.

وأضاف جونسون "أخشى أن نشهد أيضًا ارتفاعًا حتميًا في حالات الاستشفاء، بنسبة 10 في المئة على المستوى الوطني على أساس أسبوعي وبنسبة الثلث في لندن" حيث تنخفض مستويات التطعيم.

وأعطيت أكثر من 650 ألف جرعة معززة الإثنين، وبهدف تسريع الحملة، ألغيت فترة المراقبة البالغة 15 دقيقة بعد تقديم اللقاح. وبهدف تجنب اكتظاظ المستشفيات، فرضت حكومته أيضًا قيودًا إضافية مثل العمل عن بُعد ووضع الكمامات في الأماكن المغلقة وحيازة الشهادة الصحية للمشاركة في الأحداث الكبرى.