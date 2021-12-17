التحقيق مع موظف متهم بتزوير بطاقات تطعيم كورونا في كفر الشيخ

تباشر النيابة العامة بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، التحقيق مع موظف لتقليده مطبوعات خاصة ببطاقات تلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا وبيعها للمواطنين لإيهام مسؤولي المصالح الحكومية بتلقيهم التطعيم ليمنح لهم الدخول في تلك المصالح.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على «هـ.ا.م»، 43 عامًا، موظف بمدينة دسوق، لاتهامه بتقليد بطاقات تطعيم فيروس كورونا.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات بطباعة المدرس المذكور بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، بغرض تقليدها، وبيعها للمواطنين بمبالغ مالية، لإيهام مسؤولي المصالح الحكومية بتلقي الحاصل على البطاقة المقلدة تطعيم فيروس كورونا.

جرى تشكيل فريق أسفرت تحريات فريق البحث الجنائي عن صحة ما ورد من معلومات، من خلال استخدام الموظف المتهم معدات خاصة بذلك، ويجرى توزيعها على أصحاب المكتبات تمهيدًا لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ متفاوتة، من أجل تدوين الأسماء عليها لإقناع مسؤولي المصالح الحكومية بتلقي صاحب البطاقة المقلدة تطعيم فيروس كورونا.

وبمداهمة المكان عُثر بحوزته على معدات خاصة بطباعة بطاقات تلقي تطعيم فيروس كورونا، عبارة عن جهاز كمبيوتر، وماكينة طباعة، وجهاز اسكنر، وكمية من البطاقات المقلدة.

ألقي القبض على الموظف المتهم، واقتيد إلى قسم شرطة بندر دسوق، فيما جرى التحفظ على المضبوطات الخاصة بعملية الطباعة، والبطاقات المقلدة حرر بذلك المحضر رقم 14746 لسنة 2021 جنح قسم شرطة بندر دسوق.