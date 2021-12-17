ضبط سائق بشركة توصيل بتهمة التحرش بطفلة فى الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على أحد الأشخاص يعمل سائقا بإحدى شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" لاتهامه بالتحرش بطفلة في العقد الأول من عمرها بمدخل عقار بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغاً من والد طفلة في العقد الأول من عمرها، يفيد بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص لتحرشه بنجلته داخل مدخل عقار كائن بدائرة القسم بعد استغاثة الطفلة بهم، وبالانتقال والفحص وسؤال الشهود أفادوا بتجمعهم على صراخ طفلة واستغاثتها حال قيام المتهم بالتحرش بها بمدخل العقار، وبالكشف عن هوية المتهم تبين أنه يعمل سائق بإحدى شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية آداب، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة التي جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.