ضبط موظفين بتهمة اختلاس أموال قروض جميعة للمشروعات الصغيرة

تمكنت الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على شخصين" رجل- سيدة" لاستغلالهما موقعهما الوظيفي بجمعية للمشروعات متناهية الصغر في اختلاس أموال قروض المشروعات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من محام لإحدى الجمعيات لتنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر التابعة لإحدى الشركات المساهمة وأموالها أموال عامة بسوهاج بقيام (اثنين من موظفى الجمعية) باختلاس مبالغ مالية من الشركة محل عملهما بدون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات - أحد الأشخاص – موظفان بالجمعية المشار إليها) باستغلال موقعهما الوظيفى والاستيلاء على مبالغ مالية (قيمة تحصيل أقساط القروض من المقترضين لمدة عام من عدد "39" مقترض) من عهدتهما واختلاسها لنفسهما وعدم توريدها لخزينة محل عملها مما أضر بالمال العام، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه عقوبة الاختلاس والاستيلاء.