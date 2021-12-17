الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظفين بتهمة اختلاس أموال قروض جميعة للمشروعات الصغيرة

ضبط موظفين
ضبط موظفين

تمكنت الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على شخصين" رجل- سيدة" لاستغلالهما موقعهما الوظيفي بجمعية للمشروعات متناهية الصغر في اختلاس أموال قروض المشروعات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من محام لإحدى الجمعيات لتنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر  التابعة لإحدى الشركات المساهمة وأموالها أموال عامة بسوهاج بقيام (اثنين من موظفى الجمعية) باختلاس مبالغ مالية من الشركة محل عملهما بدون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات - أحد الأشخاص – موظفان بالجمعية المشار إليها) باستغلال موقعهما الوظيفى والاستيلاء على مبالغ مالية (قيمة تحصيل أقساط القروض من المقترضين لمدة عام من عدد "39" مقترض) من عهدتهما واختلاسها لنفسهما وعدم توريدها لخزينة محل عملها مما أضر بالمال العام، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه عقوبة الاختلاس والاستيلاء.

 

الداخلية الاموال العامة محام إثنين من موظفى الجمعية اختلاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

«أمطار وانخفاض الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محامية «طالب التنمر» تشكر النائب العام: لا مجال لإهانة ذوي الهمم

«القضية 404».. إطلاق أول مسلسل فى الوطن العربى أبطاله من ذوى الهمم

مصرع ربة منزل وزوجها وإصابة حفيدتهما في حادث تصادم بالقليوبية

«ضمير الوطن».. الرقابة الإدارية تصدر مجلة متخصصة فى مكافحة الفساد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية