الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اكتشاف مدينة قديمة قبل 3 آلاف سنة فى مقاطعة خنان وسط الصين

اكتشاف مدينة قديمة
اكتشاف مدينة قديمة

اكتشف علماء آثار صينيون موقع مدينة قديمة يرجع تاريخها إلى عهد أسرة شانغ (1600- 1046 قبل الميلاد) في مقاطعة خنان بوسط الصين، وقاموا مؤخراً بتنقيب أكثر من عشرين مقبرة وعدد كبير من الآثار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، تقع مدينة أنيانغ في قرية تاوجيايينغ، ويمتد طولها 560 مترا من الشرق إلى الغرب و330 مترا من الشمال إلى الجنوب.

وقال كونغ ده مينغ، مدير معهد أنيانغ للآثار الثقافية وعلم الآثار: "بالنظر إلى الشكل الذي يتوزع الموقع وفقه، إلى جانب المواد المكتشفة، فإن هذه المدينة كانت مهمة في فترة أواسط عهد أسرة شانغ".

وقام علماء الآثار بأعمال تنقيب ى27 مقبرة واكتشفوا 172 قطعة من المواد المتنوعة في الموقع، بما في ذلك أكثر من 70 أداة نحاسية وسلاحاً، إلى جانب فخاريات ومواد يشمية وأعمال عظمية.

وفضلاً عن منطقة الدفن، تم اكتشاف منطقة خاصة للعيش والإنتاج عند موقع المدينة، حيث تم العثور على أفران وآبار وحفر.

كما اكتشف العلماء خندقا دائريا بطول قرابة 330 مترا من الشمال إلى الجنوب، وعرض 300 متر من الشرق إلى الغرب، في الجهة الشرقية من الموقع، ما يشير إلى طبيعته الدفاعية.

وأظهرت نتائج تخطيط المناطق الوظيفية للموقع بشكل واضح في الموقع، أظهرت معايير مرتفعة اعتمدتها المدينة وقتها، فيما أضاف كونغ أن للاكتشاف قيمة عالية لدراسة ثقافة أسرة شانغ.

وأُطلقت عملية التنقيب في الموقع في شهر أبريل الماضي، وتتواصل أعمال الاكتشاف حالياً لمعرفة المزيد عن تاريخ المدينة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس مقارنة مع 77 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 56 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 69 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 23 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 20 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

و ذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الخميس 100076 إصابة مؤكدة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

 

الصين اكتشاف مدينة قبل وسط الصين آلاف مدين صين سنة قديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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