الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسى لمكافحة تمجيد النازية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة في العالم، قدمته روسيا.

وأيدت 130 دولة المشروع فيما امتنعت 49 عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وبين الدول التي امتنعت عن التصويت العديد من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجورجيا ومولدوفا.

وكان مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون غريغوري لوكيانتسيف قد صرح في وقت سابق بأن "تبني هذا القرار مع تأييد واسع من قبل الأعضاء في الأمم المتحدة سيساهم في اجتثاث التمييز العنصري".

وأشار إلى أن القرار يؤكد عدم جواز "تمجيد الضالعين في جرائم النازية، بما فيها تبرير الأفراد السابقين في قوات الـ"إس إس".

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة تتبنى قرارات مماثلة حول عدم جواز تمجيد النازية كل سنة بأغلبية الأصوات، بينما تصوت الولايات المتحدة وأوكرانيا ضدها دائما.

وعلى صعيد آخر، قدرت الأمم المتحدة أن 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن الصراع المتواصل في بعض المناطق والأزمة الاقتصادية، وأزمة فيروس كورونا كوفيد-19، وظروف طقس الشتاء القاسية تزيد من الاحتياجات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بحسب ما ذكره مركز إعلام المنظمة، اليوم الخميس، "فرحان حق" عبر الفيديو، إننا:" بحاجة إلى تسخير جميع طرائق الاستجابة لمساعدة المحتاجين، كما يجب تسليم المساعدات بطريقة أكثر استدامة"، مشيرًا إلى أن قافلتين– تتألف كل واحدة منهما من 14 شاحنة– نقلت المساعدات عبر الخطوط إلى مخزن في إدلب".

وأضاف: "لدى الأمم المتحدة خطة تشغيلية لإرسال شحنات مساعدة منتظمة ويمكن التنبؤ بها من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية عبر خطوط النزاع وصولًا إلى الشمال الغربي".

وأشار إلى أنه من المتوقع توزيع المساعدات عبر الخطوط في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري.