الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مرصد الأزهر يعلق على تنكر أعضاء حركة صهيونية للتسلل إلى ساحات ‏الأقصى

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على واقعة تنكُّر بعض أفراد حركة "عائدون إلى الهيكل" المزعوم في ملابس مشابهة للمسلمين؛ للتمكن من التجول بحرية تامة داخل ‏ساحات الأقصى المبارك وأداء طقوسهم، قائلا: "تنبئ بإصرار جانب من المستوطنين والحركات الصهيونية المتطرفة على استفزاز الجانب الفلسطيني وإثارة الأوضاع داخل الأقصى".

كشفت مواقع عبرية عن تنكُّر بعض أفراد حركة "عائدون إلى الهيكل" المزعوم في ملابس مشابهة للمسلمين؛ للتمكن من التجول بحرية تامة داخل ‏ساحات الأقصى المبارك وأداء طقوسهم. ‏

وقد أظهر مقطع فيديو نشرته عدد من المواقع الإخبارية العبرية أن أعضاء الحركة الصهيونية نظموا برنامجًا تدريبيًا ‏لاقتحام ساحات الحرم الشريف كـ"مستعربين"، ومنتحلين صفة المسلمين عبر حملهم للسبحة والسجادة؛ ‏حتى يتمكن نشطاؤها من اقتحام ساحات الأقصى عبر البوابات التي يدخل المسلمون من خلالها في جميع ‏الأوقات عندما يكون الحرم مفتوحًا للمسلمين. ‏

ووفقًا لما ذكره أعضاء الحركة المتطرفة، فقد درسوا خلال البرنامج التدريبي الثقافة الإسلامية والعادات ‏والصلاة واللغة العربية؛ ليتمكنوا من التنكر بشكل صحيح والتسلل داخل المجتمع الفلسطيني‎.‎ كما خضعوا لتدريب عملي في التنكر بهيئة المسلمين داخل المساجد والأحياء العربية تمهيدًا لدخول المسجد الأقصى‎.‎

وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من مغبة مثل هذه التصرفات المشينة التي لا تحترم الأماكن المقدسة ولا تنبئ إلا بإصرار من جانب المستوطنين والحركات الصهيونية المتطرفة على استفزاز الجانب الفلسطيني وإثارة الأوضاع داخل الأقصى.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر عائدون إلى الهيكل ملابس مشابهة للمسلمين ساحات الأقصى

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وائل لطفي

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