الإحصاء: 2.6 مليار جنيه إيرادات السكك الحديدية خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات هيئة السكك الحديدية لـ 2.686 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 1.853 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 800 مليون جنيه بنسبة 44.4%.

وارجع الإحصاء، ارتفاع إيرادات مرفق السكك الحديدية إلى تزايد أعداد الركاب إلى حدود 188 مليون راكب خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2021 مقارنة بحوالى 177.8 مليون راكب خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 10.2 مليون راكب بنسبة 5.7%.

بينما تراجعت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية لـ 3.693 مليون طن خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.919 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 226 ألف طن بنسبة 6.1%.

كما أظهر تقرير الإحصاء، أن إجمالى عدد حوادث القطارات مسئولية الهيئة والغير بلغ 60 حادثا خلال شهر أكتوبر الماضى 2021 مقابل 54 حادثا خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بمعدل نمو قدره 11.1%.

وجاء العدد الأكبر من حوادث القطارات التى تقع مسئوليتها على الغير بعدد 59 حادث خلال شهر أكتوبر من عام 2021 مقابل 52 حادث خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما بلغ عدد حوادث القطارات مسئولية الهيئة حادث واحد فقط خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 2 حادث خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وعن نتائج حوادث القطارات، كشف التقرير عن تراجع وفيات الحوادث لـ 25 حالة وفاة خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 33 حادث خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما انخفض عدد إصابات جسيمة لـ 19 إصابة خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 20 إصابة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.