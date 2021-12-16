محو أمية 2625 مواطنًا فى قرى دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من فرع هيئة تعليم الكبار بدمياط، تضمن أبرز الجهود المُنفذة خلال الفترة من أول أكتوبر ٢٠٢١ حتى مطلع ديسمبر الجارى، وذلك فى مجال محو الأمية.

واستهدفت الدورة الامتحانية التى عقدت على مدار أسبوعين بنوفمبر الماضي بجميع مراكز ومدن المحافظة ٢٦٢٥ ناجحا، فقد تم تحقيق نسبة تجاوزت ١٢١٪ بعد نجاح ٣١٧٠ بالدورة التى جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة وهم جامعتا دمياط والأزهر ومديريات الأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وجهات أخرى.



وأطلقت وحدة حياة كريمة بمحافظة دمياط مبادرة كفر سعد بلا امية، حيث تستهدف الرجال والسيدات والأطفال فوق 15 سنة، حيث تم افتتاح 39 فصلا بإجمالي 166 فصلا منذ إطلاق المبادرة في شهر 11 بتضامن الجهات الشريكة وعددها 12 جهة وهي التضامن، الصحة، التعليم، الأوقاف، وحدة تكافؤ الفرص، المجلس القومي للمرأة، جامعة دمياط، هيئة تعليم الكبار، لجان التنمية المجتمعية المتكاملة بوحدة حياة كريمة، الأزهر الشريف، الشباب والرياضة.