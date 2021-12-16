الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب «تروسيكل» ببنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب "تروسيكل" على الطريق الفرعي طوه – بنى أحمد التابع لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل على الطريق الفرعي طوه -  بنى أحمد بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى موقع الواقعة حيث تبين أن المصابين وهم عبد الفتاح فرجاني عبدالفتاح 22سنة  مصاباً بكسر مضاعف بالساق اليسري، وهاني كريم لويس مصاباً باشتباه كسر بالساقين ميار أحمد سلومة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، والمصاب الرابع لمجهول الاسم مصاب بغيبوبة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف سيارات الإسعاف الفحوصات الطبية مستشفى بني سويف انقلاب تروسيكل

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وائل لطفي

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