الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل سفير الدومينيكان بمقر الأمانة العامة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مانويل موراليس لاما سفير جمهورية الدومينيكان لدى مصر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناول الاجتماع بحسب بيان صادر عن السفارة تلقت «الدستور» نسخة منه، أوجه التعاون المشترك بين جمهورية الدومينيكان وجامعة الدول العربية، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية الدومينيكان لتوسيع أفق التعاون مع جامعة الدول العربية في الخارج.

واتفق الأمين العام أبو الغيط والسفير موراليس لاما على تقييم المشاريع المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة الدولية والأمة الدومنيكية من خلال القنوات الرسمية في جامعة الدول العربية.

أحمد أبو الغيط و موراليس لاما

وأشارت السفارة إلى أن السفير موراليس لاما يعتزم إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية الدومينيكان وجامعة الدول العربية وبدأت في عام 2006، وتهدف إلى تحقيق التقادم مع تحقيق الجامعة للقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار اللقاء قدم الامين العام ابو الغيط للسفير موراليس لاما نسخة من كتابه شاهد على الحرب والسلام، بدوره، قدم سفير الدومينيكان للأمين العام الإصدار الثالث عشر من عمله "الدبلوماسية المعاصرة والنظرية والممارسة للممارسة المهنية".

وشدد الأمين العام أبو الغيط على أن للجامعة علاقات طيبة مع جمهورية الدومينيكان، خاصة في ضوء موقف الدولة الكاريبية من القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص في جامعة الدول العربية، هناك اهتمام خاص من قبل جمهورية الدومينيكان، بدافع من الأصل اللبناني لرئيسها، لويس أبينادر ويهدف الي توطيد العلاقات بين المنظمة العربية وجمهورية الدومينيكان.