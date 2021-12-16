«تسمحيلى بالرقصة دى» و«نقيق».. عرضان مسرحيان لقصور الثقافة بمحافظتى دمياط والمنيا

شهد مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة عرضا مسرحيا بعنوان "تسمحيلي بالرقصة دي" ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح التجريبي الذي يستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

العرض إخراج عمرو الزغبي وتأليف سامح عثمان، يعد العمل من أنواع النصوص ذات الرصد لحالات متعددة مجتمعية، وقد تناولت القصة الصورة العامة لمجموعة حكايات شعبية مؤثرة منها عادة ختان الإناث والحب الطبقي، إلى جانب الكثير من القصص عن العادات الموروثة الشعبية الخاطئة كالزار، وضم فريق العمل مجموعة متميزة من شباب الموهوبين منهم محمد النقيب وأسماء البلتاجي ومحمد بلح ونور العباسي ووفيق محمد وسارة حسين ونداء السويسي وشيرين رخا، أما الديكور لنهي النيلي والاستعراض لأحمد الغزلاني والإضاءة لحسن النجار.

وفي سياق متصل، قدم قصر ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، العرض المسرحي "نقيق" في خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ ديسمبر الجارى، موسيقى محمد الأسوانى، إضاءة أحمد بهاء الدين، مخرج منفذ مريم ميلاد، وإخراج مهند المهدى، تأليف روعة سنبل، ديكور ومكياج منه المهدى، وهاجر منتصر، وبثينة حسين، ونوران على طه، وأحمد علاء.

العرض بطولة نخبة من الشباب المبدع منهم رنا رائف رشدى، ليزا جميل، أيمن أحمد، والنص يتناول الآثار النفسية والخسائر المعنوية والمادية التي حدثت لأهالى الدول التى قامت بها الحروب.