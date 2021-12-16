الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«علاج الناسور والسلس البولي عند النساء».. ورشة عمل بـ«طب المنيا»

ورشة عمل بقسم المسالك
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا

عقد قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنيا، بالتعاون مع الجمعية الدولية والعربية للتحكم البولي واضطرابات التبول، خلال الفترة من 14-17 ديسمبر 2021م، ورشة عمل عن "علاج الناسور البولي والسلس البولي عند النساء"، بمقر مستشفى الكلي والمسالك البولية الجامعي، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتنمية المهارات بين اساتذة المسالك البولية بالجامعات المصرية والعربية والمدارس العلمية المختلفة ونقلها إلي الأطباء من مختلف الجامعات؛ إيماناً بأهمية التعليم الطبي المستمر للأطباء وتطوير أساليب العلاج، في ضوء رؤية مصر 2030 المستهدفة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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تأتي هذه الورشة برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسام الدين شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتور إيهاب رفعت توفيق، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق خلف فتح الباب مدير مستشفى الكلى الجامعي، والدكتور الأيمن فتحي حسين رئيس قسم جراحات المسالك البولية، والدكتور محمد شريف مراد، استاذ جراحة المسالك البولية بكلية طب عين شمس، ورئيس الجمعية العربية والدولية للتحكم البولي، ونخبة من الأطباء ضيوف المؤتمر من كليات الطب بجامعات: المنيا، وعين شمس، وطنطا، ومن المملكة العربية السعودية، والسودان والكاميرون والهند، والأطباء وطلاب الدراسات العليا بقسم جراحة المسالك البولية بالجامعة، والأطباء بوزارة الصحة.

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وفي هذا الصدد أشار الدكتور حسام الدين شوقي، أن المؤتمر بدأت فعالياته بسلسلة من العمليات والتدخلات الجراحية الدقيقة، للنسور والثلث البولي للنساء، والتي تم تنفيذها ونقلها بالبث المباشر من داخل غرف العمليات للأطباء بالقاعات التعليمية بالمستشفى، وذلك تنفيذًا لأهداف ورشة العمل التي تناولت تقديم مادة علمية للمشاركين بالمؤتمر؛ لمساعدتهم على التعرف على كل ما هو جديد في حالات الناسور البولي والسلس البولي، ومناقشتها؛ ولمعرفة أحدث طرق العلاج ومتابعة الحالات المرضية وكيفية التعامل معها.

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ومن جانبه أوضح الدكتور الأيمن فتحي حسين، أن محاور ورشة العمل دارت حول: التعرف على أسباب وأنواع الناسور البولي والسلس البولي، والطرق المستحدثة والتقنيات المستخدمة في التشخيص والعلاج، إلى جانب التعرف على كيفية تقليل نسب حدوث الناسور البولي والسلس البولي عند النساء.

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ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية بطب المنيا
ورشة عمل بقسم المسالك البولية جامعة المنيا قسم المسالك البولية علاج الناسور والسلس البولي عند النساء الدكتور حسام الدين شوقي الدكتور مصطفي عبد النبي

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