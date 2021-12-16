«الزراعة» تقدم نصائح لمربي الماشية خلال فصل الشتاء

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن عدد من النصائح لمربي الماشية خلال فصل الشتاء.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن النصائح تشمل وضع الحيوانات بالأماكن المغلقة، لأن الماشية تتعرض لما يعرف بالأجهاد البرودى، ويجب تعرضهم للشمس خلال الفترة الصباحية، لتمتص أجسامهم أشعة الشمس للتدفئة، والتنظيف بشكل مستمر ومنتظم، ووضع طبقة من قش الأرز أو الرمل فهى تساعد على التدفئة.

وأكد التقرير على زيادة كمية العلف خلال فترة الشتاء فهى تساعد على بقائها حية مع انخفاض درجات الحرارة، وتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتى تغطى نسب البروتين والطاقة، كما أنه الحيوانات منخفضة الإنتاج يجب تقديم وجبة من قش الأرز ليلا والاهتمام بجودة الأعلاف، لتدفئة الجسم مع زيادة الإنتاج، وصيانة أحواض المياه لمنع التسريب الذي يؤدي إلى انتشار البرودة.

وطالب التقرير بتوفير المياه على مدار اليوم، حيث توجد علاقة إيجابية بين كمية المياه وكمية الأعلاف ووضع أغطية من البلاستيك، مع عدم الغلق الكامل للتهوية وتأمين جميع أجهزة ووسائل التدفئة والتأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق والاهتمام بالتحصينات المناسبة وفي الأوقات الموصى بها.

وأكد التقرير على ضرورة التخلص الآمن من «النافق» بالطرق الصحية السليمة والتخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى، وعدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر والحظائر، لتقليل نسب الرطوبة ، فهى تصبح بيئة خصبة لانتشار الميكروبات والأمراض.

ويعاني العديد من مربي الثروة الحيوانية من الخسائر الباهظة خلال فصل الشتاء، وذلك لكثرة المشاكل الناتجة من تقلبات الجو، سواء مشاكل مرضية، أو خسائر فى الإنتاج والجودة وغيرهم لذلك أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدد من النصائح والإرشادات الخاصة بتربية الماشية خلال فصل الشتاء لتفادي الإصابة بالأمراض الناتجة عن التقلبات الحادة في الطقس يجب اتباعها.