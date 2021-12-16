الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تقدم نصائح لمربي الماشية خلال فصل الشتاء

نصائح لمربي الماشية
نصائح لمربي الماشية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن عدد من النصائح لمربي الماشية خلال فصل الشتاء.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن النصائح تشمل وضع الحيوانات بالأماكن المغلقة، لأن الماشية تتعرض لما يعرف بالأجهاد البرودى، ويجب تعرضهم للشمس خلال الفترة الصباحية، لتمتص أجسامهم أشعة الشمس للتدفئة، والتنظيف بشكل مستمر ومنتظم، ووضع طبقة من قش الأرز أو الرمل فهى تساعد على التدفئة.

وأكد التقرير على زيادة كمية العلف خلال فترة الشتاء فهى تساعد على بقائها حية مع انخفاض درجات الحرارة، وتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتى تغطى نسب البروتين والطاقة، كما أنه الحيوانات منخفضة الإنتاج يجب تقديم وجبة من قش الأرز ليلا والاهتمام بجودة الأعلاف، لتدفئة الجسم مع زيادة الإنتاج، وصيانة أحواض المياه لمنع التسريب الذي يؤدي إلى انتشار البرودة.

وطالب التقرير بتوفير المياه على مدار اليوم، حيث توجد علاقة إيجابية بين كمية المياه وكمية الأعلاف ووضع أغطية من البلاستيك، مع عدم الغلق الكامل للتهوية وتأمين جميع أجهزة ووسائل التدفئة والتأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق والاهتمام بالتحصينات المناسبة وفي الأوقات الموصى بها.

وأكد التقرير على ضرورة التخلص الآمن من «النافق» بالطرق الصحية السليمة والتخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى، وعدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر والحظائر، لتقليل نسب الرطوبة ، فهى تصبح بيئة خصبة لانتشار الميكروبات والأمراض.

ويعاني العديد من مربي الثروة الحيوانية من الخسائر الباهظة خلال فصل الشتاء، وذلك لكثرة المشاكل الناتجة من تقلبات الجو، سواء مشاكل مرضية، أو خسائر فى الإنتاج والجودة وغيرهم  لذلك أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدد من النصائح والإرشادات الخاصة بتربية الماشية خلال فصل الشتاء لتفادي الإصابة بالأمراض الناتجة عن التقلبات الحادة في الطقس يجب اتباعها.

-الزراعة تقدم نصائح لمربي الماشية خلال فصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

بارد يصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

وزير الخارجية السعودى: أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من أمن المملكة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر لتقديم طلب التطعيم والاستعلام

يقظة السائق أنقذته.. «المترو» يكشف تفاصيل حادث محطة الدقى

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى