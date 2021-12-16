«الزراعة» تكشف عن تأثير التذبذبات المناخية على الزراعات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للمناخ عن تأثير التذبذبات المناخية على الزراعات.

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن التذبذبات المناخية يختلف تأثيرها على الزراعات من منطقة إلى أخرى شمالًا أو جنوبًا وتختلف حسب نوع المحصول وعمره وطريقة زراعته، كما تؤثر التذبذبات المناخية بطريقة مباشرة على نمو وحالة الزراعات نفسها في معدلات الامتصاص والبناء، وتؤثر بطريق غير مباشرة على ظهور الأجيال الأولى من الحشرات مبكرًا وكذلك الدورة الأولى من بعض الأمراض مبكرًا.

وحول التأثيرات المباشرة قال التقرير إن تخطي المراحل الفينولوجية بسرعة يعني النبات أو الشجرة تدخل في مرحلة التزهير أو الطرد أو تكوين النورات أو العقد أو التلوين بسرعة وفي توقيتات حرجة سواء من عمر النبات أو من خلال التقلبات المناخية الحادة المتوقعة خلال الفترة القادمة.

وأضاف التقرير أنه في خلال أسابيع قليلة ظهور سريع لسنابل القمح والشعير "طرد مبكر"، ظهور النورات "الأبراج" في الشمر سواء البلدي أو الألماني أو الهولندي وظهور طلع النخيل المذكر وأحيانًا النورات المؤنث وظهور عقد لثمار المانجو للأصناف المحلية التي لم تقصف.

وحول التأثيرات غير المباشرة قال التقرير إنه سيكون هناك ظهور الأجيال الأولى مبكرًا من الدودة القارضة على البطاطس الصيفي والفول الشتوي البرسيم الحجازي ومحاصيل صيفية أخرى، وظهور مبكر للمن على البطاطس وأيضًا على الفول الشتوي والبسلة المتأخرة.

وأوضح أنه سيكون هناك انتشار للعنكبوت الأحمر على الفراولة والباذنجان وظهور الحلم الدودي على الفلفل وفاصوليا الصوب والبصل والثوم، وظهور مبكر لديدان ثمار الطماطم وخاصة توتا أبسولوتا وباقي ديدان الثمار الحرشفية، إعادة نشاط التربس على الثوم والفلفل والبصل والطماطم، وظهور مكثف لذبابة البنجر وخاصة العروة التانية والتالتة، وبعض أمراض القمح مثل التفحم السائب وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير والبياض الدقيقي على الفلفل والباذنجان وبداية الظهور على شماريخ المانجو، والبياض الزغبي واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم والتبقعات البكتيرية في الطماطم.