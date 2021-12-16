الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار مفاجئة تضرب بعض المناطق جنوبي البحر الأحمر (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث

شهدت بعض المناطق جنوبي محافظة البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم أمطار غزيرة على منطقة أبو رماد التابعة للحاسب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، مما تسببت في غرق 7 منازل خشبية، كانت في منطقة تجمع مياه.

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وأكد أحد سكان من منطقة أبو رماد أن مجلس مدينة حلايب بالتنسيق مع الأجهزة المختصة قام بنقل 30 فردا من الذين أغرقت المياه منازلهم الخشبية إلى أحد المدارس بالمنطقة وتوفير مأكل ومشرب لهم لحين إعادة بناء منازلهم مرة أخرى.

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وأضاف أن مياه الأمطار التي هطلت في منطقة أبو رماد الواقعة جنوب مدينة الشلاتين والتي تتبع إداريا لمدينة حلايب تسببت في تجمع المياه في تلك المنطقة لكونها منطقة منخفضة، حيث هطلت الأمطار بطريقة مفاجئة على الأهالي ولم تمطر في مناطق الشلاتين وحلايب.

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وأوضح أحد سكان منطقة ابو رماد أن الأمطار لم تستمر طويلا إلا أنها كانت غزيرة والمنازل التي تعرضت للغرق خشبية وغرقت بسبب وجودها في منطقة منخفضة تجمعت فيها المياه من كل المناطق.

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فيما شهدت أغلب مدن محافظة البحر الأحمر طقس معتدل حيث تشهد مدن غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم طقس خريفي معتدل وسماء صافية وشمس مشرقة، وهدوء في حالة البحر الأحمر ورواج سياحي بحري.

البحر الاحمر جنوب مياه امطار شلاتين معاش امطار غزيرة مياه الأمطار الساعات الاولي طقس خريفي تجمع المياه

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