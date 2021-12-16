محمد عز يشكر صنَّاع «النقطة العامية»

انتهى أبطال وصنَّاع مسلسل "النقطة العامية" في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من تصوير جميع مشاهد وأحداث العمل ليرفع مخرجه وائل فهمي عبد الحميد، شعار "فركش".

ووجه الفنان الشاب محمد عز، رسالة لأبطال وصنَّاع العمل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير حيث نشر عدد من الصور داخل كواليس التصوير وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله فركش مسلسل النقطه العاميا من إنتاج شركة (انفينيتي) تأليف أستاذ عمرو جمعة، إخراج أستاذ وائل فهمي عبدالحميد.. شكرًا المنتج محمد إبراهيم.. شكرًا حبيبتي واللي كانت دائمًا جنبي في كل خطوة سند وضهر ويارب أكون كنت قد ثقتك الأستاذة أمل أبو شادي.. وكل كرو - (فريق) - الإنتاج المحترمين الرجالة.. شكرًا الأستاذ المخرج الكبير الأستاذ وائل فهمي عبدالحميد، ويارب أكون كنت قد الثقة".

وأضاف: شكرًا كرو الإخراج.. شكرًا أستاذ محمد السعيد، شكرًا أخويا وحبيبي ويارب دائمًا متجمعين في خير ونجاح مؤمن حجازي.. شكرًا أحمد مجدي ومريم وشريف.. شكرًا أستاذ عمرو جمعة، شكرًا دكتور شفيق مدير التصوير.. والأستاذ معتز.. وكل قسم التصوير.. شكرًا زمايلي وأساتذتي النجوم الكبار.. شكرًا النجمة آيتن عامر أختي وعشرة عمري بطلة النقطة العميا.. واللي منور علينا المسلسل عمنا كلنا الأستاذ صلاح عبد الله.. ربنا يديك الصحة ويحفظك.. شكرًا الغالية هاجر الشرنوبي والأستاذ الكبير إيهاب فهمي.. وأخويا مصطفى عبدالسلام وكل نجوم المسلسل".

واختتم المنشور قائلًا: "شكرًا الاستايليست الأستاذة مايا، وكل قسم الملابس.. شكرًا الباشمهندس أسامة الشناوي، وكل قسم الديكور شكرًا قسم الإكسسوار والإضاءة وشكرًا رجالة الخدمات اللي شايلينا دائما شكرًا.. الحمد لله رب العالمين.. يارب كرمك وتوفيقك".

مسلسل "النقطة العامية" من نوعية المسلسلات ذات 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مخرج العمل من علميات المونتاج والمكساج الخاصة بالعمل والذي يشارك في بطولته كل من آيتن عامر، ومحمد عز، وصلاح عبدالله، إخراج وائل فهمي عبدالحميد، وعدد من النجوم.