الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

استعد لفرص الزواج.. توقعات برج العذراء لعام 2022

أبراج
أبراج

هنأت جولي علي خبيرة الأبراج والفلك والعلوم الإنسانية الأمة المصرية بقدوم العام الجديد 2020، وطمأنت الجماهير بأنه سيكون أفضل بكثير من العاميين الماضيين، لوجود محور الخسوف والكسوف لمدة 18 شهور على برجي الثور والعقرب، فالأول يعني الاستقرار والأمان والثروة، أما الثاني هو برج التحول والتغيير والإحساس والمشاعر.

 

هذا العام يعني الحظ والوفرة لأن كوكب المشترى حاكم برج الحوت سيتواجد فيه مع بدايات 2022، هذا سيمنحنا العديد من التأثيرات الإيجابية، وفي منتصف العام سينتقل إلى برج الحمل، سيحمل معه حظوظ وفيرة خاصة لمواليد الأبراج المائية والنارية، وسيحصلون على السعادة التي لطالما تمنوها، وستتيسر العديد من الأمور المهنية

 

وإليك توقعات برج العذراء لعام 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الحياة العاطفية: في الخمسة شهور الأولى سيكون لديك فرص للزواج، ففي عام 2022 سيكون القوس والميزان والعذراء لديهم فرصة جيدة لملاقاة شريك الحياة.

 

الحياة المهنية: من منتصف شهر مايو يمكنك أن تحصل على أموال، سيكون لديك كوكب الحظ في بيتك الثامن، وسيكون لديك القدرة على تسديد ديون، ومن منتصف أغسطس سيدخل المريخ في بيتك العاشر، يجب عليك الحذر من الاندفاع في عملك أو أى شىء خطأ من الممكن أن يؤثر على سمعتك. 

يجب الحذر من المواجهات مع المسئولين والمديرين، يجب المحافظة على هدوئك، وتجنب تشويه السمعة، كما أن الخسوف والكسوف سيكون على محور بيتك التاسع والثالث، الثاني يعني التنقلات القريبة داخل بلدك، والبيت التاسع التنقلات البعيدة خارج بلدك مثل هجرة أو تجارة عن طريق البحار، وبالنسبة لأولئك المسافرين من المحتمل أن يعودوا إلى ديارهم.

 

الحياة الصحية: حافظ على ممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب العادات السيئة في الطعام.

جولي علي خبيرة الأبراج برج العذراء شدريك الحياة الاندفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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